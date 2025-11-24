Рейтинг WTA. Олейникова дебютировала в топ-100 после трофея в Чили

24 ноября женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. Соревнований на уровне Тура уже завершились в этом году, поэтому никаких изменений у топов не произошло.

Первой ракеткой сезон завершила Арина Соболенко. В первую пятерку также входят Ига Свентек, Коко Гауфф, Аманда Анисимова и Елена Рыбакина.

Топ-10 рейтинга WTA

Украинская теннисистка Александра Олейникова благодаря выигранному трофею на турнире WTA 125 в Колине поднялась на 95-е место и дебютировала в топ-100.

Олейникова является четвертой ракеткой Украины. Выше нее находятся Элина Свитолина (14-я), Марта Костюк (26-я) и Даяна Ястремская (27-я).

Украинки в рейтинге WTA

Украинки в парном рейтинге WTA