Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
24 ноября 2025, 01:10 | Обновлено 24 ноября 2025, 02:37
Десятая победа подряд. Олейникова в Колине завоевала третий трофей WTA 125

Александра одолела Леолию Жанжан в финале соревнований в Чили

Instagram. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 109) стала чемпионкой грунтового турнира WTA 125 в Колине (Чили)!

В финале украинка в двух сетах переиграла представительницу Франции Леолию Жанжан (WTA 106) за 1 час и 52 минуты.

WTA 125 Колина. Грунт. Финал

Александра Олейникова (Украина) [5] – Леолия Жанжан (Франция) [3] – 7:5, 6:1

Олейникова провела второе очное противостояние против Жанжан. Александра взяла реванш у Леолии за поражение 8-месячной давности в полуфинале 75-тысячника в Вакарии.

Александра одержала десятую победу подряд. Двумя неделями ранее Олейникова выиграла трофей соревнований идентичной категории в Тукумане, Аргентина.

Всего у Александры теперь три выигранных финала из трех на турнирах WTA 125. В сентября этого года украинка также стала победительницей на кортах Толентино, Италия.

Благодаря чемпионству в Колине Олейникова обновит личный рекорд в рейтинге WTA, дебютировав в топ-100 и поднявшись на 95-е место.

Путь Олейниковой к трофею турнира WTA 125 в Колине:

  • 1/16 финала: Александра Олейникова [5] – Элизабет Мандлик – 6:2, 6:2
  • 1/8 финала: Александра Олейникова [5] – Сада Нахимана – 6:0, 6:2
  • 1/4 финала: Александра Олейникова [5] – Полона Херцог – 6:3, 7:6 (7:4)
  • 1/2 финала: Александра Олейникова [5] – Лаура Самсон – 7:6 (7:4), 6:2
  • Финал: Александра Олейникова [5] – Леолия Жанжан [3] – 7:5, 6:1

Александра Олейникова Леолия Жанжан WTA Колина трофеи украинцев в теннисе
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
SosokDayany
Браво !
introvert
Неймовірний характер в дівчинки. Морально-вольові Світоліної давно стали притчею во язицех, але морально-вольові Олійникової, відчуваю, стануть ЛЕГЕНДАРНИМИ По ходу матчу впіймав себе на думці, що не хотів би опинитися на місці її суперниці - дуже вже неприємна для опоненток манера гри у нашої Саші. Виснажуюча як фізично, так і ментально. Ту ж Леолію вона просто до відчаю довела) 
Сашуня, люба наша україночко, вітаю з довгоочікуваним потраплянням у першу сотню! Випестуваним, вистражданим - і більш ніж заслуженим.
Vitaly Kozak
Цікаво, чи повернеться в Аргентину на турнір в Буенос-Айресі. Там знов бурундійка в першому колі їй випала. У грудні 16 очок втратить.
Vitaly Kozak
Три виграних WTA125 ! Хто б міг подумати на початку року про таке, коли вона виграла два турніри категорії ITF W35 в Санта-Маргариті і навіть потім, коли Олександра перемогла на ITF W50 в Порторожі і на ITF W75 в Гаазі? Сім трофеїв за рік! Он у Марти і Юлі навіть півфіналів не було. Саня відіграла найбільше матчів з усіх наших дівчат - 79 і виграла 58 з них, що становить 73,4%, що наразі є найкращий показник серед українок. Хочеться побачити успішну гру красуньки і на турнірах WTA вищого рівня.
naverland
Красотка, молодец 
dimando560
Це значить що на Australian Open буде сіяною?
