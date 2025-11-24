Десятая победа подряд. Олейникова в Колине завоевала третий трофей WTA 125
Александра одолела Леолию Жанжан в финале соревнований в Чили
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 109) стала чемпионкой грунтового турнира WTA 125 в Колине (Чили)!
В финале украинка в двух сетах переиграла представительницу Франции Леолию Жанжан (WTA 106) за 1 час и 52 минуты.
WTA 125 Колина. Грунт. Финал
Александра Олейникова (Украина) [5] – Леолия Жанжан (Франция) [3] – 7:5, 6:1
Олейникова провела второе очное противостояние против Жанжан. Александра взяла реванш у Леолии за поражение 8-месячной давности в полуфинале 75-тысячника в Вакарии.
Александра одержала десятую победу подряд. Двумя неделями ранее Олейникова выиграла трофей соревнований идентичной категории в Тукумане, Аргентина.
Всего у Александры теперь три выигранных финала из трех на турнирах WTA 125. В сентября этого года украинка также стала победительницей на кортах Толентино, Италия.
Благодаря чемпионству в Колине Олейникова обновит личный рекорд в рейтинге WTA, дебютировав в топ-100 и поднявшись на 95-е место.
Путь Олейниковой к трофею турнира WTA 125 в Колине:
- 1/16 финала: Александра Олейникова [5] – Элизабет Мандлик – 6:2, 6:2
- 1/8 финала: Александра Олейникова [5] – Сада Нахимана – 6:0, 6:2
- 1/4 финала: Александра Олейникова [5] – Полона Херцог – 6:3, 7:6 (7:4)
- 1/2 финала: Александра Олейникова [5] – Лаура Самсон – 7:6 (7:4), 6:2
- Финал: Александра Олейникова [5] – Леолия Жанжан [3] – 7:5, 6:1
Сашуня, люба наша україночко, вітаю з довгоочікуваним потраплянням у першу сотню! Випестуваним, вистражданим - і більш ніж заслуженим.