Десятая победа подряд. Олейникова в Колине завоевала третий трофей WTA 125

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 109) стала чемпионкой грунтового турнира WTA 125 в Колине (Чили)!

В финале украинка в двух сетах переиграла представительницу Франции Леолию Жанжан (WTA 106) за 1 час и 52 минуты.

WTA 125 Колина. Грунт. Финал

Александра Олейникова (Украина) [5] – Леолия Жанжан (Франция) [3] – 7:5, 6:1

Олейникова провела второе очное противостояние против Жанжан. Александра взяла реванш у Леолии за поражение 8-месячной давности в полуфинале 75-тысячника в Вакарии.

Александра одержала десятую победу подряд. Двумя неделями ранее Олейникова выиграла трофей соревнований идентичной категории в Тукумане, Аргентина.

Всего у Александры теперь три выигранных финала из трех на турнирах WTA 125. В сентября этого года украинка также стала победительницей на кортах Толентино, Италия.

Благодаря чемпионству в Колине Олейникова обновит личный рекорд в рейтинге WTA, дебютировав в топ-100 и поднявшись на 95-е место.

Путь Олейниковой к трофею турнира WTA 125 в Колине: