Лассина Траоре стал пятым представителем УПЛ, который забивал на КАН
В истории турнира футболисты из чемпионата Украины забили уже 9 голов
Нападающий донецкого «Шахтера» и сборной Буркина-Фасо Лассина Траоре стал пятым представителем в истории УПЛ, который забивал на Кубке Африканских наций.
Это произошло в матче между Буркина-Фасо и Суданом (2:0).
В целом представители УПЛ забили уже 9 голов на турнире в разные годы: 5 – игроки «Динамо» (Дьемерси Мбокани (3), Исмаэль Бангура и Браун Идейе), 4 — игроки «Шахтера» (Джулиус Агахова (3) и Лассина Траоре).
Авторы забитых мячей в истории Кубка Африканских наций, игравшие в клубах УПЛ на момент проведения турниров:
- 3 – Джулиус Агахова (Нигерия, «Шахтер», 2002)
- 3 – Дьемерси Мбокани (ДР Конго, «Динамо», 2015)
- 1 – Исмаэль Бангура (Гвинея, «Динамо», 2008)
- 1 – Браун Идей (Нигерия, «Динамо», 2013)
- 1 – Лассина Траоре (Буркина-Фасо, «Шахтер», 2025)
