Лассина Траоре стал пятым представителем УПЛ, который забивал на КАН

Нападающий донецкого «Шахтера» и сборной Буркина-Фасо Лассина Траоре стал пятым представителем в истории УПЛ, который забивал на Кубке Африканских наций.

Это произошло в матче между Буркина-Фасо и Суданом (2:0).

В целом представители УПЛ забили уже 9 голов на турнире в разные годы: 5 – игроки «Динамо» (Дьемерси Мбокани (3), Исмаэль Бангура и Браун Идейе), 4 — игроки «Шахтера» (Джулиус Агахова (3) и Лассина Траоре).

Авторы забитых мячей в истории Кубка Африканских наций, игравшие в клубах УПЛ на момент проведения турниров: