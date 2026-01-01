Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  Лассина Траоре стал пятым представителем УПЛ, который забивал на КАН
Кубок африканских наций
Лассина Траоре стал пятым представителем УПЛ, который забивал на КАН

В истории турнира футболисты из чемпионата Украины забили уже 9 голов

Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий донецкого «Шахтера» и сборной Буркина-Фасо Лассина Траоре стал пятым представителем в истории УПЛ, который забивал на Кубке Африканских наций.

Это произошло в матче между Буркина-Фасо и Суданом (2:0).

В целом представители УПЛ забили уже 9 голов на турнире в разные годы: 5 – игроки «Динамо» (Дьемерси Мбокани (3), Исмаэль Бангура и Браун Идейе), 4 — игроки «Шахтера» (Джулиус Агахова (3) и Лассина Траоре).

Авторы забитых мячей в истории Кубка Африканских наций, игравшие в клубах УПЛ на момент проведения турниров:

  • 3 – Джулиус Агахова (Нигерия, «Шахтер», 2002)
  • 3 – Дьемерси Мбокани (ДР Конго, «Динамо», 2015)
  • 1 – Исмаэль Бангура (Гвинея, «Динамо», 2008)
  • 1 – Браун Идей (Нигерия, «Динамо», 2013)
  • 1 – Лассина Траоре (Буркина-Фасо, «Шахтер», 2025)
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
