Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
WTA Awards 2026. Лучшая теннисистка и другие награды: известны номинантки

Уроженка Киева Ева Лис претендует на награду «Новичок года»

Getty Images/Global Images Ukraine. Аманда Анисимова и Ига Свентек

Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила список номинанток на награды WTA Awards 2026.

В голосовании примут участие представители международных теннисных СМИ. Окончательные результаты будут объявлены в неделю с 15 декабря.

В 2023 году награду «Возвращение года» получила украинка Элина Свитолина. Последние два сезона представительницы Украины не входят в число претенденток WTA Awards.

А вот уроженка Киева Ева Лис, которая представляет Германии, может стать обладательницей награды «Новичок года».

Теннисистка года

  • Ига Свентек
  • 🏳️ Арина Соболенко
  • Аманда Анисимова
  • Елена Рыбакина
  • Коко Гауфф
  • Мэдисон Киз

Дуэт года

  • 🏳️ Мирра Андреева / 🏳️ Диана Шнайдер
  • Сара Эррани / Жасмин Паолини
  • Тэйлор Таунсенд / Катерина Синякова
  • 🏳️ Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс
  • Габриэла Дабровски / Эрин Раутлифф

Возвращение года

  • Белинда Бенчич
  • Маркета Вондроушова
  • Барбора Крейчикова
  • Сорана Кырстя
  • Анастасия Севастова

Прогресс года

  • Клара Таусон
  • 🏳️ Екатерина Александрова
  • Линда Носкова
  • 🏳️ Мирра Андреева
  • Аманда Анисимова

Новачок года

  • Виктория Мбоко
  • Лоис Буассон
  • Александра Эала
  • Майя Джойнт
  • Ива Йович
  • Ева Лис
