WTA Awards 2026. Лучшая теннисистка и другие награды: известны номинантки
Уроженка Киева Ева Лис претендует на награду «Новичок года»
Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила список номинанток на награды WTA Awards 2026.
В голосовании примут участие представители международных теннисных СМИ. Окончательные результаты будут объявлены в неделю с 15 декабря.
В 2023 году награду «Возвращение года» получила украинка Элина Свитолина. Последние два сезона представительницы Украины не входят в число претенденток WTA Awards.
А вот уроженка Киева Ева Лис, которая представляет Германии, может стать обладательницей награды «Новичок года».
Теннисистка года
- Ига Свентек
- 🏳️ Арина Соболенко
- Аманда Анисимова
- Елена Рыбакина
- Коко Гауфф
- Мэдисон Киз
Дуэт года
- 🏳️ Мирра Андреева / 🏳️ Диана Шнайдер
- Сара Эррани / Жасмин Паолини
- Тэйлор Таунсенд / Катерина Синякова
- 🏳️ Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс
- Габриэла Дабровски / Эрин Раутлифф
Возвращение года
- Белинда Бенчич
- Маркета Вондроушова
- Барбора Крейчикова
- Сорана Кырстя
- Анастасия Севастова
Прогресс года
- Клара Таусон
- 🏳️ Екатерина Александрова
- Линда Носкова
- 🏳️ Мирра Андреева
- Аманда Анисимова
Новачок года
- Виктория Мбоко
- Лоис Буассон
- Александра Эала
- Майя Джойнт
- Ива Йович
- Ева Лис
