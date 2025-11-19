WTA Awards 2026. Лучшая теннисистка и другие награды: известны номинантки

Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила список номинанток на награды WTA Awards 2026.

В голосовании примут участие представители международных теннисных СМИ. Окончательные результаты будут объявлены в неделю с 15 декабря.

В 2023 году награду «Возвращение года» получила украинка Элина Свитолина. Последние два сезона представительницы Украины не входят в число претенденток WTA Awards.

А вот уроженка Киева Ева Лис, которая представляет Германии, может стать обладательницей награды «Новичок года».

Теннисистка года

Ига Свентек

Арина Соболенко

Аманда Анисимова

Елена Рыбакина

Коко Гауфф

Мэдисон Киз

Дуэт года

🏳️ Мирра Андреева / 🏳️ Диана Шнайдер

Сара Эррани / Жасмин Паолини

Тэйлор Таунсенд / Катерина Синякова

🏳️ Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс

Габриэла Дабровски / Эрин Раутлифф

Возвращение года

Белинда Бенчич

Маркета Вондроушова

Барбора Крейчикова

Сорана Кырстя

Анастасия Севастова

Прогресс года

Клара Таусон

🏳️ Екатерина Александрова

Линда Носкова

🏳️ Мирра Андреева

Аманда Анисимова

Новачок года