Каррагер назвал игрока Арсенала, превосходящего Дьекереша в нападении

Экс–защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер выразил мнение, что Габриэл Жезус превосходит своего коллегу по линии атаки Виктора Дьекереша. Во вторник, 30 декабря, в рамках 19–го тура АПЛ лондонский «Арсенал» разгромил «Астон Виллу» со счетом 4:1.

Дьекереш, не сумевший отличиться полезными действиями, покинул поле на 77–й минуте, а заменивший его Жезус забил гол уже через минуту после выхода.