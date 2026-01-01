Каррагер назвал игрока Арсенала, превосходящего Дьекереша в нападении
Кто настоящий номер один?
Экс–защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер выразил мнение, что Габриэл Жезус превосходит своего коллегу по линии атаки Виктора Дьекереша. Во вторник, 30 декабря, в рамках 19–го тура АПЛ лондонский «Арсенал» разгромил «Астон Виллу» со счетом 4:1.
Дьекереш, не сумевший отличиться полезными действиями, покинул поле на 77–й минуте, а заменивший его Жезус забил гол уже через минуту после выхода.
«Главная трудность «Арсенала» в этой игре свелась к тому, что Дьекереш не заслуживает места в основе при наличии таких альтернатив. Как только Жезус наберет оптимальные кондиции через несколько туров, именно он должен начинать матчи с первых минут. Это факт – он сильнее Дьекереша.
Ранее велись споры, достаточно ли уровня Жезуса для чемпионских амбиций «канониров». Однако на данный момент он выглядит предпочтительнее новичка, на которого клуб возлагал надежды в борьбе за золото АПЛ. И Хаверц, и Жезус в роли центрфорварда смотрятся лучше Дьекереша.
Последнему недостает мастерства и класса, особенно когда видишь, кто именно остается на скамейке запасных», – цитирует Каррагера Goal со ссылкой на эфир Sky Sports.
