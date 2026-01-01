Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Каррагер назвал игрока Арсенала, превосходящего Дьекереша в нападении
Англия
01 января 2026, 04:55 | Обновлено 01 января 2026, 04:56
Кто настоящий номер один?

Getty Images/Global Images Ukraine

Экс–защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер выразил мнение, что Габриэл Жезус превосходит своего коллегу по линии атаки Виктора Дьекереша. Во вторник, 30 декабря, в рамках 19–го тура АПЛ лондонский «Арсенал» разгромил «Астон Виллу» со счетом 4:1.

Дьекереш, не сумевший отличиться полезными действиями, покинул поле на 77–й минуте, а заменивший его Жезус забил гол уже через минуту после выхода.

«Главная трудность «Арсенала» в этой игре свелась к тому, что Дьекереш не заслуживает места в основе при наличии таких альтернатив. Как только Жезус наберет оптимальные кондиции через несколько туров, именно он должен начинать матчи с первых минут. Это факт – он сильнее Дьекереша.

Ранее велись споры, достаточно ли уровня Жезуса для чемпионских амбиций «канониров». Однако на данный момент он выглядит предпочтительнее новичка, на которого клуб возлагал надежды в борьбе за золото АПЛ. И Хаверц, и Жезус в роли центрфорварда смотрятся лучше Дьекереша.

Последнему недостает мастерства и класса, особенно когда видишь, кто именно остается на скамейке запасных», – цитирует Каррагера Goal со ссылкой на эфир Sky Sports.

Виктор Дьекереш Арсенал Лондон Габриэл Жезус Английская Премьер-лига Кай Хаверц Джейми Каррагер
Михаил Олексиенко Источник: Goal.com
