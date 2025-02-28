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28 февраля 2025, 03:34 |
260
1

Яя Туре назвал футболиста, который сейчас лучше Мбаппе и Месси

Бывший полузащитник выделил Мохамеда Салаха 

28 февраля 2025, 03:34 |
260
1
Яя Туре назвал футболиста, который сейчас лучше Мбаппе и Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Яя Туре

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» и «Барселоны» Яя Туре назвал лучшего футболиста в мире на данный момент. Туре считает, что Мохамед Салах из «Ливерпуля» должен выиграть Золотой мяч 2025.

«Не проявляю никакого неуважения к другим игрокам, но Салах заслуживает называться лучшим в мире. Люди говорят о последовательности – я видел, как игроков переоценивают после одного сезона. Но этот парень столько лет был последовательным и показывал высокий уровень», – сказал Туре.

Ранее сообщалось, что известный портал Goal назвал Салаха главным фаворитом на Золотой мяч 2025.

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Мохамед Салах Яя Туре Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Золотой мяч
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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Комментарии 1
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Viktor Shuper
при всій повазі до Салаха, який просто феєрить цього сезону і як ніхто інший заслуговує на ЗМ, у нього нема настільки крутої стабільності як у Мессі та Роналду, все ж таки ці чуваки то зовсім інший рівень, це чиста правда. як на мене то Мессі і зараз кращий у світі, відіграє для свого теперішнього клубу надважливу роль. коли потрібно, він просто відходить вглибину поля і грає чисто як плеймейкер, роздаючи за матч купу шедевральних передач
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