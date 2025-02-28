Яя Туре назвал футболиста, который сейчас лучше Мбаппе и Месси

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» и «Барселоны» Яя Туре назвал лучшего футболиста в мире на данный момент. Туре считает, что Мохамед Салах из «Ливерпуля» должен выиграть Золотой мяч 2025.

«Не проявляю никакого неуважения к другим игрокам, но Салах заслуживает называться лучшим в мире. Люди говорят о последовательности – я видел, как игроков переоценивают после одного сезона. Но этот парень столько лет был последовательным и показывал высокий уровень», – сказал Туре.

Ранее сообщалось, что известный портал Goal назвал Салаха главным фаворитом на Золотой мяч 2025.