Однозначный фаворит, игроки Барсы. Обновлен рейтинг претендентов на ЗМ-2025

Известный портал Goal впервые с декабря 2024 обновил рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2025.

Первую позицию в рейтинге продолжает занимать лучший бомбардир чемпионата Англии по футболу Мохамед Салах, его клуб «Ливерпуль» лидирует в АПЛ и занял первое место в основном этапе Лиги чемпионов.

Далее в рейтинге разместились три игрока каталонской «Барселоны» – Ламин Ямал, Рафинья Диас и Роберт Левандовски. Звездный нападающий «Реала» Килиан Мбаппе оказался на пятой строчке.

Один из главных фаворитов на прошлогоднюю награду Винисиус Жуниор идет в списке шестым.

Звездный бомбардир Гарри Кейн из «Баварии» – 7-й, а Эрлинг Холнад из «Манчестер Сити аж 13-й.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Топ-20 претендентов на Золотой мяч 2025: