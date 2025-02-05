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05 февраля 2025, 22:01 |
1751
3

Однозначный фаворит, игроки Барсы. Обновлен рейтинг претендентов на ЗМ-2025

Главным фаворитом на награду считается Мохамед Салах

05 февраля 2025, 22:01 |
1751
3
Однозначный фаворит, игроки Барсы. Обновлен рейтинг претендентов на ЗМ-2025
UEFA. Золотой мяч

Известный портал Goal впервые с декабря 2024 обновил рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2025.

Первую позицию в рейтинге продолжает занимать лучший бомбардир чемпионата Англии по футболу Мохамед Салах, его клуб «Ливерпуль» лидирует в АПЛ и занял первое место в основном этапе Лиги чемпионов.

Далее в рейтинге разместились три игрока каталонской «Барселоны» – Ламин Ямал, Рафинья Диас и Роберт Левандовски. Звездный нападающий «Реала» Килиан Мбаппе оказался на пятой строчке.

Один из главных фаворитов на прошлогоднюю награду Винисиус Жуниор идет в списке шестым.

Звездный бомбардир Гарри Кейн из «Баварии» – 7-й, а Эрлинг Холнад из «Манчестер Сити аж 13-й.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Топ-20 претендентов на Золотой мяч 2025:

  1. Мохамед Салах, «Ливерпуль».
  2. Рафинья Диас, «Барселона».
  3. Ламин Ямаль, «Барселона».
  4. Роберт Левандовски, «Барселона».
  5. Килиан Мбаппе, «Реал».
  6. Винисиус Жуниор, «Реал».
  7. Гарри Кейн, «Бавария».
  8. Джуд Беллингем, «Реал».
  9. Джамал Мусиала, «Бавария».
  10. Флориан Виртц, «Байер».
  11. Антуан Гризманн, «Атлетико».
  12. Виктор Дьокереш, «Спортинг».
  13. Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити».
  14. Коул Палмер, «Челси».
  15. Лаутаро Мартинес, «Интер».
  16. Вирджил ван Дейк, «Ливерпуль».
  17. Усман Дембеле, «ПСЖ».
  18. Хулиан Альварес, «Атлетико».
  19. Александер Исак, «Ньюкасл».
  20. Омар Мармуш, «Манчестер Сити».
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Мохамед Салах Ламин Ямал Роберт Левандовски Рафинья Диас Килиан Мбаппе Виктор Дьекереш Золотой мяч Антуан Гризманн Гарри Кейн Винисиус Жуниор Эрлинг Холанд Джуд Беллингем Флориан Вирц Джамал Мусиала Goal.com
Дмитрий Олейник Источник: Goal.com
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Dysear
Думаю цього років сумнівів не буде, переможцем має бути Салах або Рафінья. Якщо ЛЧ візьме Ліверпуль або Барселона то інших кандидатів не бачу)
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0
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Saar
Де , млять, Родрі!????? - "липовий" господар ЗМ .
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-4
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