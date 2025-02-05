Однозначный фаворит, игроки Барсы. Обновлен рейтинг претендентов на ЗМ-2025
Главным фаворитом на награду считается Мохамед Салах
Известный портал Goal впервые с декабря 2024 обновил рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2025.
Первую позицию в рейтинге продолжает занимать лучший бомбардир чемпионата Англии по футболу Мохамед Салах, его клуб «Ливерпуль» лидирует в АПЛ и занял первое место в основном этапе Лиги чемпионов.
Далее в рейтинге разместились три игрока каталонской «Барселоны» – Ламин Ямал, Рафинья Диас и Роберт Левандовски. Звездный нападающий «Реала» Килиан Мбаппе оказался на пятой строчке.
Один из главных фаворитов на прошлогоднюю награду Винисиус Жуниор идет в списке шестым.
Звездный бомбардир Гарри Кейн из «Баварии» – 7-й, а Эрлинг Холнад из «Манчестер Сити аж 13-й.
Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.
Топ-20 претендентов на Золотой мяч 2025:
- Мохамед Салах, «Ливерпуль».
- Рафинья Диас, «Барселона».
- Ламин Ямаль, «Барселона».
- Роберт Левандовски, «Барселона».
- Килиан Мбаппе, «Реал».
- Винисиус Жуниор, «Реал».
- Гарри Кейн, «Бавария».
- Джуд Беллингем, «Реал».
- Джамал Мусиала, «Бавария».
- Флориан Виртц, «Байер».
- Антуан Гризманн, «Атлетико».
- Виктор Дьокереш, «Спортинг».
- Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити».
- Коул Палмер, «Челси».
- Лаутаро Мартинес, «Интер».
- Вирджил ван Дейк, «Ливерпуль».
- Усман Дембеле, «ПСЖ».
- Хулиан Альварес, «Атлетико».
- Александер Исак, «Ньюкасл».
- Омар Мармуш, «Манчестер Сити».
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