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Премьер-лига
Ворскла
28.02.2025 15:30 – FT 1 : 1
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
28 февраля 2025, 18:21 |
7606
2

Ворскла – Динамо Киев – 1:1. Лидер УПЛ потерял очки. Видео голов

28 февраля состоялся матч 19-го тура чемпионата Украины

28 февраля 2025, 18:21 |
7606
2
Ворскла – Динамо Киев – 1:1. Лидер УПЛ потерял очки. Видео голов
УПЛ

В пятницу, 28 февраля, в матче 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25 встретились полтавская «Ворскла» и киевское «Динамо».

Поединок состоялся на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

На 16-й минуте Буяльский вывел киевский клуб вперед – полузащитник забил 65-й гол в УПЛ. «Ворскла» сумела сравнять счет в середине второго тайма благодаря результативному удару головой Скляра.

Подопечные Александра Шовковского набрали 47 баллов и продолжают лидировать в чемпионате. «Ворскла» имеет в своем активе 17 очков и занимает 13-ю позицию.

Буяльский открыл счет в матче с Ворсклой и забил 65-й гол в УПЛ

Ворскла восстановила паритет. Скляр помог полтавскому клубу сравнять счет

Украинская премьер-лига, 19-й тур. 28 февраля

Ворскла – Динамо Киев – 1:1

Голы: Скляр, 64 – Буяльский, 16

Удаление: Островский, 90

Видеообзор матча:

События матча

90’
Владислав Островский (Ворскла) получает красную карточку.
64’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Скляр (Ворскла).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Динамо Киев Ворскла - Динамо видео голов и обзор
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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Комментарии 2
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u6464u
Кривоногі з продажним суддівством не змогли навіть перемогти , ЛЧ жде убогих , такий зараз прикол відбувається .
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+1
Sashko57
Худшие в Европе не могут быть хорошими в Украине. Ворскле респект.
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0
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