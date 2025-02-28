Ворскла – Динамо Киев – 1:1. Лидер УПЛ потерял очки. Видео голов
28 февраля состоялся матч 19-го тура чемпионата Украины
В пятницу, 28 февраля, в матче 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25 встретились полтавская «Ворскла» и киевское «Динамо».
Поединок состоялся на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве.
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На 16-й минуте Буяльский вывел киевский клуб вперед – полузащитник забил 65-й гол в УПЛ. «Ворскла» сумела сравнять счет в середине второго тайма благодаря результативному удару головой Скляра.
Подопечные Александра Шовковского набрали 47 баллов и продолжают лидировать в чемпионате. «Ворскла» имеет в своем активе 17 очков и занимает 13-ю позицию.
Буяльский открыл счет в матче с Ворсклой и забил 65-й гол в УПЛ
Ворскла восстановила паритет. Скляр помог полтавскому клубу сравнять счет
Украинская премьер-лига, 19-й тур. 28 февраля
Ворскла – Динамо Киев – 1:1
Голы: Скляр, 64 – Буяльский, 16
Удаление: Островский, 90
Видеообзор матча:
События матча
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