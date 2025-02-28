Ворскла восстановила паритет. Скляр помог полтавскому клубу сравнять счет
Матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги проходит 28 февраля
В пятницу, 28 февраля, в матче 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25 встретились полтавская «Ворскла» и киевское «Динамо».
Поединок проходит на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
На 64-й минуте Александр Скляр после навеса с фланга отправил мяч в ворота соперника и сравнял счет.
Украинская премьер-лига, 19-й тур. 28 февраля
Ворскла – Динамо Киев – 0:2
ГОЛ! Скляр, 64 мин
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