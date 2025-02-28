Ворскла восстановила паритет. Скляр помог полтавскому клубу сравнять счет

В пятницу, 28 февраля, в матче 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25 встретились полтавская «Ворскла» и киевское «Динамо».

Поединок проходит на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве.

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Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

На 64-й минуте Александр Скляр после навеса с фланга отправил мяч в ворота соперника и сравнял счет.

Украинская премьер-лига, 19-й тур. 28 февраля

Ворскла – Динамо Киев – 0:2

ГОЛ! Скляр, 64 мин