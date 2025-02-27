Ворскла – Динамо. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 19-го тура Украинской Премьер-лиги
В пятницу, 28 февраля, состоится поединок 19-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором «Ворскла» встретится с «Динамо». Матч пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского, игра начнется в 15.30.
Этот поединок должен был состояться в Полтаве, однако руководство «зелено-белых» из-за несоответствия поля регламенту решило перестраховаться и перенести игру на другой стадион. «Динамо» в этом случае пошло навстречу своему оппоненту.
Что касается результатов, то в первой официальной игре нового 2025 года «Ворскла» уже гостила в Киеве, где минимально проиграла местной «Оболони» со счетом 0:1. «Динамо» же в свою очередь уверенно победило «Карпаты» со счетом 2:0, благодаря голам во втором тайме.
Теперь оба коллектива сойдутся в очной встрече, где «Ворскла» будет крайне мотивирована взять реванш за проигрыш столичному клубу и в УПЛ (1:3), и в Кубке Украины (1:2).
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Динамо», за которой можно следить в украинской версии сайта.
15:30
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Роман оформил первый дубль в Греции
За Виктором продолжают следить «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед»
✊Вперед до перемоги над Динамо! Усіма шахтарськими серцями за вас! 😊
Наші клубні ультрас і тисячі фанів Ворскли ще за день до матчу прибули в столицю. Потужна підтримка гнатиме рідну команду до перемоги!