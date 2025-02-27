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Премьер-лига
Ворскла
28.02.2025 15:30 - : -
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
27 февраля 2025, 16:54 | Обновлено 27 февраля 2025, 16:55
719
4

Ворскла – Динамо. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 19-го тура Украинской Премьер-лиги

27 февраля 2025, 16:54 | Обновлено 27 февраля 2025, 16:55
719
4
Ворскла – Динамо. Текстовая трансляция матча
Фк Динамо

В пятницу, 28 февраля, состоится поединок 19-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором «Ворскла» встретится с «Динамо». Матч пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского, игра начнется в 15.30.

Этот поединок должен был состояться в Полтаве, однако руководство «зелено-белых» из-за несоответствия поля регламенту решило перестраховаться и перенести игру на другой стадион. «Динамо» в этом случае пошло навстречу своему оппоненту.

Что касается результатов, то в первой официальной игре нового 2025 года «Ворскла» уже гостила в Киеве, где минимально проиграла местной «Оболони» со счетом 0:1. «Динамо» же в свою очередь уверенно победило «Карпаты» со счетом 2:0, благодаря голам во втором тайме.

Теперь оба коллектива сойдутся в очной встрече, где «Ворскла» будет крайне мотивирована взять реванш за проигрыш столичному клубу и в УПЛ (1:3), и в Кубке Украины (1:2).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Динамо», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Ворскла
28 февраля 2025 -
15:30
Динамо Киев
Обе команды забьют (да) 2.43 Сделать ставку
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Динамо Киев Ворскла - Динамо текстовая трансляция
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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DonetskCity_Love_Rybakinu
Полтавці! 🇺🇦 Ви ж наші любі❤️❤️❤️ смачненькі галушечки! 🥟🥟🥟 😊
✊Вперед до перемоги над Динамо! Усіма шахтарськими серцями за вас! 😊
Ответить
+1
FC_Shakhtar1936
Удачи Ворскле от шахтёров Донецка! 
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+1
VORSKLA_POLTAVA_official
Мусора засцяли грати у домашніх стінах Славетної Ворскли💚🤍💚, але ми і в Києві вас приб'ємо! 
Наші клубні ультрас і тисячі фанів Ворскли ще за день до матчу прибули в столицю. Потужна підтримка гнатиме рідну команду до перемоги! 
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+1
Фанькин кот
Ворскла просто обязана взять реванш! Вся здравомыслящая футбольная Украина завтра топит за полтавчан! 
Ответить
0
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