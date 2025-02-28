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Премьер-лига
Ворскла
28.02.2025 15:30 – FT 1 : 1
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
28 февраля 2025, 17:27 | Обновлено 28 февраля 2025, 17:53
3420
77

Сенсация тура. Динамо в Киеве не смогло обыграть Ворсклу

Команда Шовковского потеряла преимущество по ходу второго тайма

28 февраля 2025, 17:27 | Обновлено 28 февраля 2025, 17:53
3420
77
Сенсация тура. Динамо в Киеве не смогло обыграть Ворсклу
УПЛ

После довольно интересного, несмотря на итоговый счет, матча между киевской «Оболонью» и житомирским «Полесьем» на «Оболонь-Арене» (0:0), мы имели возможность проехать несколько станций столичного метро ради того, чтобы попасть на другую игру в рамках пятничной части девятнадцатого тура украинской Премьер-лиги.

На поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского на этот раз киевское «Динамо» выступало гостями, потому что так сложились погодные условия и технические обстоятельства, что подготовить газон на родном стадионе им. А. Бутовского полтавская «Ворскла» так и не смогла. И чтобы, к сожалению – по негативному опыту, не испортить один из главным матчей этого футбольного уикенда в наших реалиях, игру было решено перенести на более подготовленную для этого арену.

Как показало время, не зря. Потому что встреча получилась действительно интересной по целому ряду неожиданных тенденций. Номинальные хозяева даже без дисквалифицированного главного тренера Юрия Максимова в технической зоне дали большой бой мощному оппоненту, который снова решил, что и тактики малой крови может хватить для получения очередных трех очков в этом сезоне.

И если сначала такое поведение «Динамо» по использованию собственного ресурса себя оправдывало – Буяльский на 16 минуте реализовал выход на свидание с Исенко при полном провале обороны соперников при передаче из глубины от Дячука – то в дальнейшем начались проблемы. И очень серьезные, если мы говорим о действиях киевлян в атаке.

Мы стали свидетелями того, как команда Александра Шовковского позволяет оппонентам создать целый ряд возможностей у своих ворот. А то, что Кулач головой попадал в перекладину, а Авдыли промахивался с убойной позиции – это уже проблемы «Ворсклы» с реализацией голевых моментов давали о себе знать. В ответ на агрессивную игру команды Максимова в атаке до перерыва мы не увидели ничего.

После отдыха – тем более. Дошло до того, что «Динамо» за тайм не наиграло даже на один удар в створ чужих ворот, а опасным моментом можно было считать разве что упущенную возможность Михайленко уже в конце встречи по итогам подачи углового. А тогда дела складывались таким образом, что «бело-синим» уже надо было вырывать победу при фактическом отсутствии предпосылок для этого.

Крупский на этот раз повадился стабильно качественно грузить мяч в чужую штрафную с флангов, и на 64 минуте его навес нашел голову Скляра на дальний, а опытный опорник только на такой момент и ожидал. Ровно такая же подача флангового защитника должна была становиться голевой передачей и на Салабая чуть позже, однако там уже вмешался Нещерет и действительно спас «Динамо» от поражения. В ответ, как мы уже отмечали, киевляне мало что смогли предложить.

Следующий матч полтавская «Ворскла» проведет дома против львовских «Карпат», а киевское «Динамо» наведается в черкасский ЛНЗ.

Украинская Премьер-лига. 19-й тур.

«Ворскла» – «Динамо» Киев – 1:1

Голы: Скляр, 64 – Буяльский, 16

Предупреждения: Авдыли, 28, Челядин, 38, Скляр, 52, Салабай, 87, Островский, 87 – Вивчаренко, 18, Дячук, 85

Удаление: Островский, 90 (второе предупреждение)

«Ворскла»: Исенко – Пердута, Бацула, Павлюк, Крупский – Салабай, Челядин (Островский, 80), Скляр, Кане (Мякушко, 56) – Кулач (Ндукве, 63), Авдыли (Иеде, 56).

«Динамо» Киев: Нещерет – Вивчаренко (Дубинчак,46), Михавко, Дячук, Тымчик – Пихаленок (Бражко, 62), Михайленко, Буяльский (Шапаренко, 72) – Кабаев (Волошин, 62), Ванат, Ярмоленко (Брагару, 84).

Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий).

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).

Удары (в створ): 14 (6) – 11 (2)
Угловые: 6 – 2
Оффсайды: 0 – 1.

ВОРСКЛА – ДИНАМО КИЕВ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 77
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Микола Захарченко
Грали до забитого гола , а тоді повірили , що гра вже зроблена . Ворскла ще в першому таймі мала непогані моменти , грала агресивно та добре використовувала пресинг . А наші " зірки " склалося враження берегли свої ноги і були не готові до чоловічої боротьби . Центр поля знову просідає , Ворскла надто легко його проходила . 
 Треба зробити висновки та рухатись далі . Конкуренти також будуть втрачати очки .
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+10
Pavel_i_CO
Тут точно не можна було очки втрачати.. Матч просто паршивий у виконанні киян... Завтра в поєдинку Олександрії з пацюками потрібна нічія 
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+9
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FunnyCat_____
интересно со скольки еще аккаунтов один дегенерат напишет про дыр. очку?
я смотрю вообще уже не осталось болельщиков шахтера. и бурбас каждую атбшную. доходягу заставляет по 5 аккаунтов создавать
чтобы вы понимали, что все комменты против ДК на ветке на данный момент -  от  плодов двух актов мужеложества 
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+8
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😼
Пів команди на жовтих картках та одним вилученням перед матчем з Карпатами, ось ціна цієї нічиєї для Ворскли.
Карпати насиплять їм повну торбу, хай трохи порадіють.
Сьогодні якийсь день нічийних результатів в УПЛ, дві столичні команди зіграли у нічию
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+8
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Умник
Ворскла играла лучше.
Динамо расслабило булки
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+8
Pavel_i_CO
На Дєнєтскє свято.. Всі лугандони сьогодні збираються біля пам'ятника лєніна і водять хороводи, попиваючи руссскій бояришнік, який так полюбляють східняки))
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+7
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sahka1981
Н-да, дуже зарано почали втрачати очки. Максимов вчергове кусає ДК, як гравець і як тренер. Таке відчуття, що ДК після забитого голу, кинуло грати. Вірніше грали, але як з гирями на ногах, ніде ніхто не встигав.Чи це недооцінили Ворсклу, чи це і є їх рівень, хз, з Карпатами нормально ж зіграли, а тут зовсім інша картина. Банальні навіси Ворскли, це вже велика проблема для захисту ДК. Ну і півзахист відіграв дуже поганенько, з такою "грою" про перше місце годі і мріяти... 
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+6
FunnyCat_____
а хотите проверку расскажу, между болельщиком и атбшным актом мужеложества, который за доширак ишачит на бурбаса?
 -  просто задайте любой дыр.очке вопрос касательно матча или футбола в целом. 
причем весьма банальный -  по какой схеме играли команды, какая была тактика и тд -  и увидите как дыр.очка подобрав юбку ускачет в закат. 
Тогда как нормальный болельщик без проблем ответит.
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+6
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sania
Відразу видно було недоналаштованість. Вийшли вже переможцями, легко забили і перестали грати зовсім.
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+5
😸
Ворскла влаштувала гарну прочуханку для Динамо, щоб не розслаблялися, нехай роблять висновки. Це лише нічия, нічого страшного не сталося, залишився лише неприємний осад, але рухаємося далі, по переду ще будуть нові перемоги у Динамо.
Ворсклі бажаю успіхів, можливо сьогоднішній матч якось вплине у подальшому.
Приємно що команди викладаються на повну, граючи на межі фолу проти Динамо   Побачимо якими футболістами буде грати Ворскла у матчі з Карпатами, коли пів команди пропустить матч.
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+3
Перець
Ворскла вмирала на полі боролися за кожен мяч ,а Динамо на жаль повірило в хер зна в що  виграють на отїбі сь 
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+3
Перець
Тут треба подякувати хіба що Нещерету просто красава, бо Ворскла б виграла
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+2
adidas77
Бражко вийшов «супер зірка» бляха...
Ні пас віддати, ні вдарити нормально, ні на захист нормально зіграти...
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+2
FunnyCat_____
ну и смены равноценной Ярмоленко на данный момент нет и близко, а больше 60 минут он играть уже не готов в нормально темпе 
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+2
FunnyCat_____
смотрел второй тайм только , игра ужасная, ни желания ни физики ни фантазии
Тупо пресно пытались избавляться от мяча тыкая неудобные пасы друг другу -  вот и вся атака.
В защите без Попова как обычно мрак.
пока Бражко Буяльский и Шапаренко в плохой форме-  риск потери очков кратно растет.
Но сегодня кроме этого была еще и непонятно откуды взявшаяся усталость? или как это назвать?
П.С. вангую что ржавые на этой ветке ртом будут уже очередное чемпионство оформлять!
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+2
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Gargantua81
Крупский показал, почему надо было раскошелиться и купить его.
В первом тайме он съел Вивчаренко, на второй выпустили Дубинчака и он полностью переиграл и Дубинчака. Просто хозяйничал на своем фланге.
Ну и можно сравнить с качеством Тымчика на другом фланге.
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+2
Микола Унгурян
ось і перша осічка ДК, і статистика демонструє що ДК чомусь вирішило "налєгкє" обіграти "Ворсклу". 
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+1
Владислав Рейский
как игра?
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0
Oleha1987
Динамо сьогодні було ближче до поразки чим до перемоги. Навіть не видно, за рахунок чого, вони збирались перемагати
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0
Gargantua81
ну и это конечно матч как вина Шовковского. Не настроил команду. Не смог простимулировать команду чтобы держали темп.
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0
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