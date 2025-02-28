Сенсация тура. Динамо в Киеве не смогло обыграть Ворсклу

После довольно интересного, несмотря на итоговый счет, матча между киевской «Оболонью» и житомирским «Полесьем» на «Оболонь-Арене» (0:0), мы имели возможность проехать несколько станций столичного метро ради того, чтобы попасть на другую игру в рамках пятничной части девятнадцатого тура украинской Премьер-лиги.

На поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского на этот раз киевское «Динамо» выступало гостями, потому что так сложились погодные условия и технические обстоятельства, что подготовить газон на родном стадионе им. А. Бутовского полтавская «Ворскла» так и не смогла. И чтобы, к сожалению – по негативному опыту, не испортить один из главным матчей этого футбольного уикенда в наших реалиях, игру было решено перенести на более подготовленную для этого арену.

Как показало время, не зря. Потому что встреча получилась действительно интересной по целому ряду неожиданных тенденций. Номинальные хозяева даже без дисквалифицированного главного тренера Юрия Максимова в технической зоне дали большой бой мощному оппоненту, который снова решил, что и тактики малой крови может хватить для получения очередных трех очков в этом сезоне.

И если сначала такое поведение «Динамо» по использованию собственного ресурса себя оправдывало – Буяльский на 16 минуте реализовал выход на свидание с Исенко при полном провале обороны соперников при передаче из глубины от Дячука – то в дальнейшем начались проблемы. И очень серьезные, если мы говорим о действиях киевлян в атаке.

Мы стали свидетелями того, как команда Александра Шовковского позволяет оппонентам создать целый ряд возможностей у своих ворот. А то, что Кулач головой попадал в перекладину, а Авдыли промахивался с убойной позиции – это уже проблемы «Ворсклы» с реализацией голевых моментов давали о себе знать. В ответ на агрессивную игру команды Максимова в атаке до перерыва мы не увидели ничего.

После отдыха – тем более. Дошло до того, что «Динамо» за тайм не наиграло даже на один удар в створ чужих ворот, а опасным моментом можно было считать разве что упущенную возможность Михайленко уже в конце встречи по итогам подачи углового. А тогда дела складывались таким образом, что «бело-синим» уже надо было вырывать победу при фактическом отсутствии предпосылок для этого.

Крупский на этот раз повадился стабильно качественно грузить мяч в чужую штрафную с флангов, и на 64 минуте его навес нашел голову Скляра на дальний, а опытный опорник только на такой момент и ожидал. Ровно такая же подача флангового защитника должна была становиться голевой передачей и на Салабая чуть позже, однако там уже вмешался Нещерет и действительно спас «Динамо» от поражения. В ответ, как мы уже отмечали, киевляне мало что смогли предложить.

Следующий матч полтавская «Ворскла» проведет дома против львовских «Карпат», а киевское «Динамо» наведается в черкасский ЛНЗ.

Украинская Премьер-лига. 19-й тур.

«Ворскла» – «Динамо» Киев – 1:1

Голы: Скляр, 64 – Буяльский, 16

Предупреждения: Авдыли, 28, Челядин, 38, Скляр, 52, Салабай, 87, Островский, 87 – Вивчаренко, 18, Дячук, 85

Удаление: Островский, 90 (второе предупреждение)

«Ворскла»: Исенко – Пердута, Бацула, Павлюк, Крупский – Салабай, Челядин (Островский, 80), Скляр, Кане (Мякушко, 56) – Кулач (Ндукве, 63), Авдыли (Иеде, 56).

«Динамо» Киев: Нещерет – Вивчаренко (Дубинчак,46), Михавко, Дячук, Тымчик – Пихаленок (Бражко, 62), Михайленко, Буяльский (Шапаренко, 72) – Кабаев (Волошин, 62), Ванат, Ярмоленко (Брагару, 84).

Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий).

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).

Удары (в створ): 14 (6) – 11 (2)

Угловые: 6 – 2

Оффсайды: 0 – 1.

ВОРСКЛА – ДИНАМО КИЕВ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 5°C