Сенсация тура. Динамо в Киеве не смогло обыграть Ворсклу
Команда Шовковского потеряла преимущество по ходу второго тайма
После довольно интересного, несмотря на итоговый счет, матча между киевской «Оболонью» и житомирским «Полесьем» на «Оболонь-Арене» (0:0), мы имели возможность проехать несколько станций столичного метро ради того, чтобы попасть на другую игру в рамках пятничной части девятнадцатого тура украинской Премьер-лиги.
На поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского на этот раз киевское «Динамо» выступало гостями, потому что так сложились погодные условия и технические обстоятельства, что подготовить газон на родном стадионе им. А. Бутовского полтавская «Ворскла» так и не смогла. И чтобы, к сожалению – по негативному опыту, не испортить один из главным матчей этого футбольного уикенда в наших реалиях, игру было решено перенести на более подготовленную для этого арену.
Как показало время, не зря. Потому что встреча получилась действительно интересной по целому ряду неожиданных тенденций. Номинальные хозяева даже без дисквалифицированного главного тренера Юрия Максимова в технической зоне дали большой бой мощному оппоненту, который снова решил, что и тактики малой крови может хватить для получения очередных трех очков в этом сезоне.
И если сначала такое поведение «Динамо» по использованию собственного ресурса себя оправдывало – Буяльский на 16 минуте реализовал выход на свидание с Исенко при полном провале обороны соперников при передаче из глубины от Дячука – то в дальнейшем начались проблемы. И очень серьезные, если мы говорим о действиях киевлян в атаке.
Мы стали свидетелями того, как команда Александра Шовковского позволяет оппонентам создать целый ряд возможностей у своих ворот. А то, что Кулач головой попадал в перекладину, а Авдыли промахивался с убойной позиции – это уже проблемы «Ворсклы» с реализацией голевых моментов давали о себе знать. В ответ на агрессивную игру команды Максимова в атаке до перерыва мы не увидели ничего.
После отдыха – тем более. Дошло до того, что «Динамо» за тайм не наиграло даже на один удар в створ чужих ворот, а опасным моментом можно было считать разве что упущенную возможность Михайленко уже в конце встречи по итогам подачи углового. А тогда дела складывались таким образом, что «бело-синим» уже надо было вырывать победу при фактическом отсутствии предпосылок для этого.
Крупский на этот раз повадился стабильно качественно грузить мяч в чужую штрафную с флангов, и на 64 минуте его навес нашел голову Скляра на дальний, а опытный опорник только на такой момент и ожидал. Ровно такая же подача флангового защитника должна была становиться голевой передачей и на Салабая чуть позже, однако там уже вмешался Нещерет и действительно спас «Динамо» от поражения. В ответ, как мы уже отмечали, киевляне мало что смогли предложить.
Следующий матч полтавская «Ворскла» проведет дома против львовских «Карпат», а киевское «Динамо» наведается в черкасский ЛНЗ.
Украинская Премьер-лига. 19-й тур.
«Ворскла» – «Динамо» Киев – 1:1
Голы: Скляр, 64 – Буяльский, 16
Предупреждения: Авдыли, 28, Челядин, 38, Скляр, 52, Салабай, 87, Островский, 87 – Вивчаренко, 18, Дячук, 85
Удаление: Островский, 90 (второе предупреждение)
«Ворскла»: Исенко – Пердута, Бацула, Павлюк, Крупский – Салабай, Челядин (Островский, 80), Скляр, Кане (Мякушко, 56) – Кулач (Ндукве, 63), Авдыли (Иеде, 56).
«Динамо» Киев: Нещерет – Вивчаренко (Дубинчак,46), Михавко, Дячук, Тымчик – Пихаленок (Бражко, 62), Михайленко, Буяльский (Шапаренко, 72) – Кабаев (Волошин, 62), Ванат, Ярмоленко (Брагару, 84).
Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий).
Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).
Удары (в створ): 14 (6) – 11 (2)
Угловые: 6 – 2
Оффсайды: 0 – 1.
ВОРСКЛА – ДИНАМО КИЕВ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 5°C
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Треба зробити висновки та рухатись далі . Конкуренти також будуть втрачати очки .
я смотрю вообще уже не осталось болельщиков шахтера. и бурбас каждую атбшную. доходягу заставляет по 5 аккаунтов создавать
чтобы вы понимали, что все комменты против ДК на ветке на данный момент - от плодов двух актов мужеложества
Карпати насиплять їм повну торбу, хай трохи порадіють.
Сьогодні якийсь день нічийних результатів в УПЛ, дві столичні команди зіграли у нічию
Динамо расслабило булки
- просто задайте любой дыр.очке вопрос касательно матча или футбола в целом.
причем весьма банальный - по какой схеме играли команды, какая была тактика и тд - и увидите как дыр.очка подобрав юбку ускачет в закат.
Тогда как нормальный болельщик без проблем ответит.
Ворсклі бажаю успіхів, можливо сьогоднішній матч якось вплине у подальшому.
Приємно що команди викладаються на повну, граючи на межі фолу проти Динамо Побачимо якими футболістами буде грати Ворскла у матчі з Карпатами, коли пів команди пропустить матч.
Ні пас віддати, ні вдарити нормально, ні на захист нормально зіграти...
Тупо пресно пытались избавляться от мяча тыкая неудобные пасы друг другу - вот и вся атака.
В защите без Попова как обычно мрак.
пока Бражко Буяльский и Шапаренко в плохой форме- риск потери очков кратно растет.
Но сегодня кроме этого была еще и непонятно откуды взявшаяся усталость? или как это назвать?
П.С. вангую что ржавые на этой ветке ртом будут уже очередное чемпионство оформлять!
В первом тайме он съел Вивчаренко, на второй выпустили Дубинчака и он полностью переиграл и Дубинчака. Просто хозяйничал на своем фланге.
Ну и можно сравнить с качеством Тымчика на другом фланге.