В пятницу, 28 февраля, в Полтаве на стадионе «Ворскла» им. А. Бутовского состоится матч девятнадцатого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют полтавская «Ворскла» и киевское «Динамо». Стартовый свисток рефери Алексея Деревинского из Хмельницкого прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

Ворскла



Полтавская «Ворскла» уходила на зимний перерыв с удручающей серией из трех поражений кряду, входе которой проиграть донецкому «Шахтеру» (1:3) было не так уж и зазорно, однако неудач в играх против аутсайдеров в лице петровского «Ингульца» (0:3) и киевского «Левого Берега» (0:1) тогда не понял никто. Так или иначе, «зелено-белые» до этого обыгрывали «всухую» ЛНЗ (2:0) и «Черноморец» (1:0), поэтому почему-то начало казаться, что они серьезно настроены завершить 2024 год на позитивной ноте.

Но нет. «Ворскла» проигрывала что в чемпионате, что позднее на сборах в Турции всем соперникам, кроме грузинского «Динамо» из Батуми в заключительном матче подготовительной программы. Очевидно, что это никак не могло сказаться на поднятии боевого духа коллектива Юрия Максимова, а ведь и над этим тренерскому штабу стоило подумать основательно.

В итоге, «Ворскла» могла рассчитывать разве что на быструю адаптацию новичков уже к первой игре, но этого перечня свои первые матчи на новом месте отыграли лишь Милот Авдыли, Антон Салабай, Навин Малыш и даже подзабытый Владислав Кулач. Но и это не помогло – полтавчане в столице уступили «Оболони» (0:1) в матче, который Юрий Максимов хотел бы прокомментировать, вот только его в очередной раз удалили по ходу игры с тренерской зоны, поэтому в ответственный момент команда вновь останется без непосредственного контакта з главным тренером.

Динамо



У киевского «Динамо» на вторую часть сезона свои, особенные, планы. Ведь преимущество в десять очков над «Шахтером» и пять над «Александрией» без участия в еврокубках еще надо умудриться растерять, однако и настолько уверенной походки мимо всех соперников, как это было в начале кампании, у команды Александра Шовковского уже нет. Напротив, каждые три очка «бело-синие» действительно добывают в дуэлях со своим участием.

Против львовских «Карпат» минувшими выходными была такая же история. Вроде бы и перевес в пользу столичного коллектива на его поле был заметным, а вроде и с голами в первом тайме не сложилось, поэтому пришлось наверстывать после перерыва (2:0). Впрочем, три очка – всегда три очка, и если «Динамо» и дальше продолжит стабильно достигать своего, то с команды будут взятки гладки в плане игрового стиля. Третья звезда над эмблемой на кону в этом сезоне, как ни как.

Другой момент заключается в том, что усиления под вторую часть сезона от команды Шовковского мы до сих пор так и не увидели. Постоянно идут разговоры о потенциальных новичках, но в итоге все кого-то подписывают, а «Динамо» остается где-то в стороне от этого процесса. И это при том, что ротация в центре поля ослабла с уходом Шепелева и Андриевского в «Александрию» и «Полесье» соответственно. В то же самое время, кто-то правильно отметит – а нужна ли эта усиленная ротация в ближайшие три месяца пусть и интенсивного графика? Первый матч после длительного перерыва показал, что нет. Даже дисквалификация Дениса Попова в этом не даст усомниться – у защитника два конкурента и так готовы на подмену.

История встреч



Футбольные пути «Ворсклы» и «Динамо» ранее пересекались 63 раза в рамках Премьер-лиги, Кубка и Суперкубка Украины. Наблюдается перевес по количеству побед со стороны «Динамо» – 47 успешных матчей. Разница голов – 136:42. Команды последний раз играли между собой в октябре прошлого года, когда на этой же арене голы Эдуардо Герреро и Владислава Ваната против мяча Самсона Иеде принесли победу столичному коллективу в овертайме кубкового матча (2:1).

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 35-летний Алексей Деревинский из Хмельницкого, который на своем счету имеет 40 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Руслан Ермоленко и Денис Марченко, а резервным арбитром отработает Александр Соловьян. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Виктором Копиевским и Виктором Матяжеш. У Деревинского есть опыт проведения матчей с участием «Ворсклы» – 3 победы, 3 ничьи и 3 поражения, тогда как с «Динамо» он пересекался три раза – 2 победы и 1 поражение.

Ориентировочные составы



«Ворскла»: Исенко – Пердута, Бацула, Павлюк, Крупский – Скляр – Мякушко, Нестеренко, Авдыли, Кане – Салабай.

«Динамо»: Нещерет – Вивчаренко, Михавко, Биловар, Тымчик – Шапаренко, Бражко, Буяльский – Брагару, Ванат, Ярмоленко.