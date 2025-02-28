Александр ШОВКОВСКИЙ: «Динамо не было готово. Поле не такое»

Динамо в матче чемпионата Украины сыграло вничью 1:1 с Ворсклой, что даст Шахтеру возможность сократить отставание по итогам тура УПЛ. Игру прокомментировал наставник киевлян Александр Шовковский.

– Могу сказать, что сегодня мы оказались не готовы к тому, чтобы играть в таких условиях. Мы привыкли к тому, что поле быстрое, мяч контролируется за счет быстрого поля, а сегодня нужно было упростить игру, больше забрасывать мяч за спины нашим оппонентам. Одна передача прошла, было несколько хороших моментов. Но все равно мы играли не так, как требовалось в той ситуации, когда погодные условия наложили свой отпечаток. При этом ни в коем случае не хочу сетовать на поле, что именно оно виновато в том, что мы потеряли очки, но мы не адаптировались к этому и открывались больше в недостачу. Из-за этого теряли мяч и получали контратаки.

Что касается пропущенного мяча, то недоработали в моменте. Дали подать, из глубины ворвался игрок и пробил головой. К сожалению, пытались усилить в первую очередь игру на флангах, чтобы там была скорость, но это не принесло плодов. Вышедшие на замену игроки не добавили нам качества и скорости.

– Не показалось ли вам, что после забитого мяча игра вашей команды ухудшилась?

– Мы можем сейчас говорить все, что угодно. Единственное – мы очень много играли в мелкий пас, который только вредил нам в этой игре.

– Возможно, вы передержали на поле Ярмоленко, ведь во втором тайме он уже не казался таким мобильным, как обычно?

– Не могу сказать вам утвердительно. Я всегда спрашиваю у него, на что он отвечает: «Да, нормально». У него есть качества, которых нет у других игроков. Он может мячом распорядиться, отдать, найти голевой момент. В этой игре ему не удалось сделать что-то, его плотно прикрыли, так что не сложилось.