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  4. Александр ШОВКОВСКИЙ: «Динамо не было готово. Поле не такое»
Украина. Премьер лига
28 февраля 2025, 19:11 |
1497
10

Александр ШОВКОВСКИЙ: «Динамо не было готово. Поле не такое»

Тренер объяснил неудачу в игре с Ворсклой

28 февраля 2025, 19:11 |
1497
10
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Динамо не было готово. Поле не такое»
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Динамо в матче чемпионата Украины сыграло вничью 1:1 с Ворсклой, что даст Шахтеру возможность сократить отставание по итогам тура УПЛ. Игру прокомментировал наставник киевлян Александр Шовковский.

– Могу сказать, что сегодня мы оказались не готовы к тому, чтобы играть в таких условиях. Мы привыкли к тому, что поле быстрое, мяч контролируется за счет быстрого поля, а сегодня нужно было упростить игру, больше забрасывать мяч за спины нашим оппонентам. Одна передача прошла, было несколько хороших моментов. Но все равно мы играли не так, как требовалось в той ситуации, когда погодные условия наложили свой отпечаток. При этом ни в коем случае не хочу сетовать на поле, что именно оно виновато в том, что мы потеряли очки, но мы не адаптировались к этому и открывались больше в недостачу. Из-за этого теряли мяч и получали контратаки.

Что касается пропущенного мяча, то недоработали в моменте. Дали подать, из глубины ворвался игрок и пробил головой. К сожалению, пытались усилить в первую очередь игру на флангах, чтобы там была скорость, но это не принесло плодов. Вышедшие на замену игроки не добавили нам качества и скорости.

– Не показалось ли вам, что после забитого мяча игра вашей команды ухудшилась?

– Мы можем сейчас говорить все, что угодно. Единственное – мы очень много играли в мелкий пас, который только вредил нам в этой игре.

– Возможно, вы передержали на поле Ярмоленко, ведь во втором тайме он уже не казался таким мобильным, как обычно?

– Не могу сказать вам утвердительно. Я всегда спрашиваю у него, на что он отвечает: «Да, нормально». У него есть качества, которых нет у других игроков. Он может мячом распорядиться, отдать, найти голевой момент. В этой игре ему не удалось сделать что-то, его плотно прикрыли, так что не сложилось.

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Динамо Киев Александр Шовковский чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Ворскла - Динамо
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 10
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Juzik
Вже поле їм не те...))
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+2
VORSKLA_POLTAVA_official
Як в анекдоті
А насправді то ти тренер не такий!
І команда взагалі не така. Діряві опущенці приречені на ганьбу
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+1
Павло
Ой, СаШо, не в полі головна проблема. Голова у тебе не така, не тренерська... 
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+1
avk2307
"При цьому в жодному разі не хочу нарікати на поле"- Шовковський.
Всі люди які відписали тут нижче  виходить читали тільки заголовок.
А заголовки придумувати на спорт.юа  мастаки
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+1
Lulinnha
То поле, то мяч виноваты... То штанги кривые... 
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-1
IronValdemar
А Шовковський працюэ футбольним аналітиком? Бо це відповіді аналітка, а не тренера.
Всі бачили, як будував команду і тренував Лобановський. Але ніхто цього не може повторити. Бо для цього треба бути, а не робити вигляд.
Лобановський знав кого відсіяти і на кого поставитию Він знав як мотивувати розвиватись (в кожного гравця є вища потенційна планка до якою більшість через відсутність професіонлізму не доходить). На жаль, жоден гравець Лобановського так і не зрозумів все до кінця.
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-2
Олександр
Кияни грабли у гостях .тому поле погане
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-3
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VovanSidorovi4
100% трава была не такая.
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-3
SandroKing
То ти такий тренер, не таке! Максимов тренер, а ти таке собі.
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-4
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