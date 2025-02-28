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Украина. Премьер лига
28 февраля 2025, 15:59 | Обновлено 28 февраля 2025, 16:21
592
0

Буяльский открыл счет в матче с Ворсклой и забил 65-й гол в УПЛ

В матче 19-го тура встретились полтавская «Ворскла» и киевское «Динамо»

28 февраля 2025, 15:59 | Обновлено 28 февраля 2025, 16:21
592
0
Буяльский открыл счет в матче с Ворсклой и забил 65-й гол в УПЛ
ФК Динамо Киев. Виталий Буяльский

В пятницу, 28 февраля, в матче 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25 встретились полтавская «Ворскла» и киевское «Динамо».

Поединок проходит на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

На 16-й минуте Буяльский открыл счет и забил гол, ставший для него 65-м в УПЛ.

Украинская премьер-лига, 19-й тур. 28 февраля

Ворскла – Динамо Киев – 0:1

ГОЛ! Буяльский, 16 мин

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава видео голов и обзор Ворскла - Динамо
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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