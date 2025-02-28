Буяльский открыл счет в матче с Ворсклой и забил 65-й гол в УПЛ

В пятницу, 28 февраля, в матче 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25 встретились полтавская «Ворскла» и киевское «Динамо».

Поединок проходит на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

На 16-й минуте Буяльский открыл счет и забил гол, ставший для него 65-м в УПЛ.

Украинская премьер-лига, 19-й тур. 28 февраля

Ворскла – Динамо Киев – 0:1

ГОЛ! Буяльский, 16 мин