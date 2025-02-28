Алексей СЫЧ: «Рух и Карпаты – это две разные команды»

Алексей Сыч – украинский футболист, защитник львовских «Карпат» и национальной сборной Украины, за которую он дебютировал в прошлом году. Сыча называют одним из самых перспективных фланговых защитников Украины и пророчат ему большое будущее.

О своем переходе в «Карпаты», зимних сборах и дебюте в сборной Сыч рассказал в интервью для сайта Sport.ua.

– Как дела? Как чувствуешь себя после последнего поединка в чемпионате против «Динамо»?

– Да ничего, потихоньку восстановился. Потренировались и пришел в норму после этого матча.

– На сколько трудно тебе было играть против «Динамо», учитывая, что долгое время была пауза в чемпионате?

– Ну «Динамо» это гранд нашего чемпионата. У нас был переход с искусственного поля на живое, поэтому немного подседали ноги, но в общем неплохо играли моментами.

– Расскажи, как тебя и других игроков «Руха» приняли во львовских «Карпатах»?

– Все хорошо. Приняли хорошо, но сначала надо было найти какую-то коммуникацию с ребятами, потому что здесь много старших игроков. Но на сборах уже нашли общий язык, познакомились друг с другом. Ну и плюс я многих футболистов знал, они меня знали, поэтому все хорошо.

УАФ. Алексей Сыч

– Что тебе сказал Лупашко после возвращения? Озвучивал ли он цели команды на вторую половину сезона?

– Как таковые цели он мне не озвучивал, но общекомандные цели – это побеждать, становиться лучшими и достичь как можно более высокого места.

– Как оцениваешь Владислава Лупашко, как тренера?

– Хороший тренер, со своим видением игры и со своей структурой. Поэтому тот футбол, который он ставит является интересным.

– Как оцениваешь конкурентов на своей позиции в «Карпатах»?

– В общем «Карпаты» является очень конкурентной командой, ведь на каждую позицию есть по два, по три футболиста. И это хорошо, потому что ты можешь развиваться в этой команде.

– Кто, по твоему мнению сейчас является лидером «Карпат»?

– Ну наверное, это Мирошниченко и Чачуа. Старшие футболисты, которые уже достаточно времени играют на высоком уровне. Они добавляют стимул команде двигаться вперед.

– Где, по твоему мнению лучшие условия – в «Карпатах» или в «Рухе»?

– Я не могу сказать, где лучшие условия, ведь у «Руха» была безумная база. Здесь база тоже на хорошем уровне. Это просто две разные команды по футболу. В «Рухе» более молодая команда, а в «Карпатах» такой смешанный состав. Сравнивать нельзя, ведь и там, и там было здорово.

– Как прошли зимние сборы? Удалось ли подготовиться должным образом ко второй половине сезона?

– Да, по моему мнению сборы прошли достаточно успешно. Было немало спаррингов, также познакомились с командой, с тактикой игры. Достаточно долго работали над такими моментами и проговаривали с тренерами, ведь нам, игрокам, которые только присоединились зимой надо было немного времени.

– В прошлом году ты дебютировал в составе национальной сборной Украины. Расскажи немного о том, что чувствовал в тот момент и ожидаешь ли вызовов на следующие матчи?

– Ну что чувствовал, это, наверное, одно из лучших ощущений. По моему мнению, для каждого футболиста вызов в национальную сборную является одним из важнейших моментов в карьере. Конечно, я даже не думал, что меня выпустят на поле, но когда так произошло, то было такое минимальное волнение. Вышел на поле, пару минут и все забылось.

– Ожидаешь львовское дерби против «Руха»? Если забьешь в ворота «Руха» – отпразднуешь гол или нет?

– Конечно, я жду этого матча с нетерпением, а если забью гол, то праздновать, видимо, не буду, потому что «Рух» дал мне путевку в футбол, ведь именно там я получил вызовы в национальную и юношескую сборные Украины.

– Где ты мечтаешь играть? Какая твоя цель в карьере?

– Если говорить о национальной команде, то конечно, я хочу стабильно играть в сборной Украины. В клубном футболе – играть в топ-5 чемпионатов.

– Возможно, есть какая-то любимая команда у тебя?

– Ну любимая, конечно, есть, это «Барселона», я всю жизнь болел и болею за нее, но там уже как сложится.