Имад АШУР: «Любой проект требует времени, будь то Полесье или Ман Сити»

Имад Ашур – 36-летний главный тренер футбольного клуба «Полесье». Этот наставник пришел в команду в начале сезона 2024/2025 и уже успел себя хорошо зарекомендовать. При Ашуре житомирский клуб дважды победил донецкий «Шахтер» и занял пятую позицию в чемпионате после первой половины сезона.

Сам Имад очень открытый человек, ведь он всегда готов пообщаться с медиа и ответить на наиболее волнующие вопросы. В эксклюзивном интервью для Sport.ua Имад Ашур рассказал о целях команды, зимних сборах и трансферах.

– Расскажите немного о недавнем пресс-бранче с журналистами. Откуда у вас возникла такая идея и почему решили сами звонить по телефону журналистам?

– Идея возникла из-за того, что в какой-то момент показалось, что накапливается слишком много вопросов, которые остаются без ответа. В таком случае образуется вакуум, который заполняется всем, чем угодно, кроме ответов, которые должны быть там по факту. Это была такая возможность ответить на вопросы и поговорить о футболе. Почему звонил лично? Все же такие события не так часто происходят, поэтому мне показалось, что лучше звонить лично.

– Как считаете, почему другие тренеры не так охотно идут на контакт с прессой?

– Я не могу ответить на этот вопрос. Для меня это событие было просто возможностью пообщаться с определенной группой людей, которые улучшают футбол. Без ярлыков, ведь неважно, кто тренер, кто журналист или кто пресс-атташе. Лично мне было очень удобно и во время самой беседы и после нее.

– Как оцениваете выступления «Полесья» в первой половине сезона?

– Если брать желание каждого, кто играет в «Полесье», то мы объективно не можем быть удовлетворены результатами после первой половины сезона. Однако в команде во время этого периода действительно произошло много кадровых изменений и это касается не только игроков, но и тренерского штаба.

Мне кажется, что в прошлом сезоне наша команда запрыгнула на пятое место и гарантировала себе еврокубки, никак не может гарантировать тот факт, что сейчас мы должны быть железным третьим местом. В Украине есть «Александрия», которая уже третий сезон работает с потоковым тренерским штабом, есть «Кривбасс», который уже не первый год с Вернидубом.

Поэтому сейчас очень относительно все. У нас максимальные амбиции, и мы хотим выигрывать все матчи, мы можем быть недовольны. Но, если смотреть на ситуацию трезво, то любой проект требует времени, несмотря на то, это «Полесье» или «Манчестер Сити». Думаю, что текущее место мы еще можем улучшить во второй половине сезона. Будем сражаться за кубок, за высокие места в УПЛ и увидим, куда нас это заведет.

ФК Полесье

Как оцениваете зимние сборы «Полесья»? Удалось ли должным образом подготовиться ко второй половине сезона?

– На этот раз не было много вещей, которые бы помешали нам полноценно провести сборы. Нам повезло с погодой, она была хорошая, потому что в Турции иногда это бывает проблемно. Также не было большого количества травм. Хочу поблагодарить руководство за хорошую организацию сборов, ведь они прошли по плану и все было хорошо. Как тренер скажу, что игроки были готовы к серьезным нагрузкам и интенсивности, поэтому нашим новичкам тоже было несложно влиться в коллектив. Поэтому настроение после сборов хорошее. Впереди у нас много матчей, поэтому двигаемся дальше.

– Какая атмосфера сейчас царит в команде?

– Внутри команды сейчас царит гармония, даже несмотря на огромные нагрузки и другую рутину. Игроки проводят немало времени на базе, и для них это стало привычкой. Поэтому, когда вот эти раздражители становятся нормой, ты к ним адаптируешься и понимаешь, что они тебе приносят пользу, это убирает определенное количество сомнений. Считаю, что сейчас мы в хорошем моменте. Главное это переносить на матчи.

– Довольны ли вы текущим составом «Полесье»? Нужно ли еще усилить какую-нибудь позицию?

– Мы уже усилились. На мой взгляд, сделали существенный шаг в усилении текущего уровня состава. Также мы осуществили продажу, позволившую покрыть нам эти расходы. С точки зрения интересов клуба это был очень важный трансфер.

– Трансфер Смолякова в ЛА стал достаточно неожиданным для украинских болельщиков. Можете ли рассказать о деталях этого соглашения? Были ли другие предложения по Смолякову?

– Детали сделки – суммарная трансферная стоимость 2 миллиона, если не ошибаюсь. Также у клуба остается право на определенный процент продаж. Что касается других предложений, мне это неизвестно, ведь я получаю информацию уже на конечном этапе.

– Поступали ли предложения по трансферам по другим игрокам «Полесья» этой зимой?

– Ну вы же слышали в новостях, что был интерес к Гуцуляку и Назаренко. Насколько мне известно, эта информация соответствовала действительности, но, как вы видите, они сейчас здесь, они в клубе.

ФК Полесье. Андре Гонсалвеш и Имад Ашур

– Какие у вас отношения с президентом команды Буткевичем? Как часто общаетесь? Обсуждаете ли результаты команды и трансферы?

– Конечно, мы общаемся очень часто. Я был в разных средах и футбольных клубах и я не знаю, в других ли командах президент настолько погружен в происходящее в команде. Он общается со мной, с игроками, после матчей выходит на связь в зависимости от результата. На мой взгляд, это такая нестандартная ситуация, когда президент показывает всю любовь к своей команде.

– Какова цель у «Полесья» на текущий сезон? Стоит ли перед вами задача занять призовое место и попасть в еврокубки?

– Мы с самого начала говорили о том, что ставим себе максимально амбициозные цели, но в первую очередь мы должны посмотреть с кем имеем дело, ведь состав изменился. То, что мы сейчас находимся среди команд, которые будут претендовать на места в еврокубках, приемлемо. Учитывая результаты первой части сезона – во второй половине мы будем делать все для того, чтобы добиться как можно более высокого места и добиться успехов в Кубке Украины.

– В последних матчах донецкий «Шахтер» никак не может победить «Полесье». Скажите, в чем секрет вашего успеха в матчах против такого именитого клуба?

– У меня лично было только два матча против «Шахтера». Не сказал бы, что у нас есть особенная тактика. Наша цель – навязывать свою игру. Предполагаю, что Шахтер считает так же, ведь клуб, учитывая свой статус, против нас играет очень открыто и динамично, а это тоже дает нам определенные привилегии.

Считаю, что сейчас в Украине не так много команд, которые могут с первых минут давить на «Шахтер». Однако каждый матч – это отдельное событие и так случилось, что в этом сезоне нам дважды удалось обыграть этого соперника. Однако нужно смотреть на следующие матчи.

– Как считаете, сможет ли «Полесье» в ближайшие годы стать самым топовым клубом Украины и отодвинуть на задний план «Динамо» и «Шахтер»?

– Я не думаю, что у кого-то может быть цель кого-то отодвинуть на задний план, потому что каждая команда, каждый спортсмен хочет выступать в конкурентной среде. Однако может быть цель – достичь высокого уровня, стать ведущим клубом и стабильно выступать в еврокубках.

И я убежден, что «Полесье» достанется в этот момент, потому что президент делает для этого все. Краткосрочные и долгосрочные цели в Полесье приведут к тому, что команда скоро будет соответствовать статусу современного, топового клуба. У «Полесья» есть все для того, чтобы развиваться.

– Как считаете, в чем причина провала украинских клубов в еврокубках? Что нужно для того, чтобы наш футбол вернусь к тому уровню, который был у нас 10-15 лет назад?

– Если брать объективные причины, мы должны радоваться, что у нас в Украине существует футбол. Здесь нужно учитывать войну, которая у нас длится уже более 10 лет и максимальную эскалацию этой проблемы, существующей уже 3 года.

Поэтому нужно поблагодарить Вооруженные силы Украины, благодаря которым мы сейчас можем играть в футбол. Но, здесь следует понимать, что такие вещи со временем становятся чем-то нормальным и сейчас мы обесцениваем то, что можем играть в футбол, то, что мы можем что-то строить, существовать, а болельщики имеют возможность посещать матчи.

Когда эта война закончится, тогда сможем говорить о конкуренции и развитии. Война влияет на многие факторы, в частности, на развитие молодежи и детей, на трансферы легионеров и прочее. Мы все равно сейчас конкурируем, но война должна закончиться, мы должны победить и должен быть мир в стране для того, чтобы мы снова могли заполнять стадионы, а футбол в Украине рос.