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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Украинский защитник Полесья подписал контракт с Лос-Анджелесом
Украина. Премьер лига
14 февраля 2025, 21:50 | Обновлено 14 февраля 2025, 22:06
2315
6

ОФИЦИАЛЬНО. Украинский защитник Полесья подписал контракт с Лос-Анджелесом

Артем Смоляков продолжит карьеру в MLS

14 февраля 2025, 21:50 | Обновлено 14 февраля 2025, 22:06
2315
6
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский защитник Полесья подписал контракт с Лос-Анджелесом
ФК Полесье. Артем Смоляков

Защитник житомирского «Полесья» Артем Смоляков официально заключил контракт с представителем MLS клубом «Лос-Анджелес».

Пресс-служба американской команды указала, что договор между Лос-Анджелес и Артемом рассчитан до конца 2028 года.

«Артем – высококачественный молодой защитник, который в юном возрасте привнесет в наш клуб нужный опыт. Мы рады видеть игрока с такими способностями и потенциалом в нашей команде, поскольку мы продолжаем бороться за трофеи во всех соревнованиях», — сказал генеральный менеджер «Лос-Анджелес».

Смоляков выступал за житомирский коллектив с лета 2023 года. За этот период защитник провел в составе «волков» 43 поединка во всех турнирах, оформив два гола и один ассист.

Ранее на нашем сайте писалось, что сумма трансфера футболиста составляет 2 миллиона евро.

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Андрей Витренко Источник: ФК Лос-Анджелес
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Комментарии 6
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Mark4854590
Непоганий варіант розвитку кар'єри. В МЛС достатньо сильний чемпіонат, щоб там не казали
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+1
Remark
Як вони виїжджають в 21 рік з країни?
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+1
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Первый Среди Равных
Ее, чувак, виїзд за кордон тільки після того як рік відслужиш на передку.
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-2
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