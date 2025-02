ОФИЦИАЛЬНО. Украинский защитник Полесья подписал контракт с Лос-Анджелесом

Защитник житомирского «Полесья» Артем Смоляков официально заключил контракт с представителем MLS клубом «Лос-Анджелес».

Пресс-служба американской команды указала, что договор между Лос-Анджелес и Артемом рассчитан до конца 2028 года.

«Артем – высококачественный молодой защитник, который в юном возрасте привнесет в наш клуб нужный опыт. Мы рады видеть игрока с такими способностями и потенциалом в нашей команде, поскольку мы продолжаем бороться за трофеи во всех соревнованиях», — сказал генеральный менеджер «Лос-Анджелес».

Смоляков выступал за житомирский коллектив с лета 2023 года. За этот период защитник провел в составе «волков» 43 поединка во всех турнирах, оформив два гола и один ассист.

Ранее на нашем сайте писалось, что сумма трансфера футболиста составляет 2 миллиона евро.

Artem Smolyakov is Black & Gold.



📝 #LAFC acquires Artem Smolyakov from Polissya Zhytomyr of the Ukrainian Premier League and signs the defender to a contract through 2028.