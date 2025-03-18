Младен БАРТУЛОВИЧ: «Ничья Зари с Динамо? Всегда хочется побеждать»

Главный тренер «Зари» Младен Бартулович в эксклюзивном интервью Sport.ua высказался о результатах луганской команды в февральских и мартовских матчах, а также дал прогноз на поединки сборной Украины и сборной Хорватии в Лиге наций.

– Младен, после поражения от «Александрии» «Заря» сумела собраться и выдать три хороших матча. Вы победили «Рух» и «Оболонь», а также сыграли вничью с «Динамо». Прокомментируйте, пожалуйста, эти результаты!

– После обидного поражения от «Александрии» в первом поединке после зимней паузы у меня было переживание, что такой результат может немножко психологически ударить по команде. Потому что в принципе мы показали хорошую игру, но уступили. Также для нас очень важной была игра с «Рухом», который является хорошей командой. И в этом противостоянии важно было добиться победы, что мы и смогли сделать. Также в следующей встрече с «Оболонью» мы продолжили в том же духе. Всю ту хорошую работу со сборов мы перенесли на чемпионат Украины. В матче с «Динамо», конечно, сложная ситуация была для нас. Но мы смогли добиться позитивного результата. Мы этим очень довольны. Сейчас у нас есть пауза, во время которой мы должны хорошо проанализировать эти 4 поединка, которые мы сыграли. И мы должны прибавлять еще во всем, потому что есть над чем работать.

– Довольны, что в каждом поединке «Заре» удалось забить? И интересно, что в 3-х из 4-х игр это вы сделали по 2 раза!

– Конечно, мы довольны, что стали забивать больше. Во втором круге на тренировках мы стали уделять больше внимания реализации моментов, а также атакующим действиям и взаимодействиям. Голы являются следствием этого! Результаты приходят только через работу.

– В этих матчах Филипп Будковский забил 2 мяча. Как считаете, справляется он с ролью лидера и капитана? И также Петару Мичину в матче с «Оболонью» удалось отличиться победным дублем. Что скажете об игре Мичина?

– Это наши лидеры как на поле, так и за пределами поля. Я считаю, что они хорошо справляются со своими обязанностями. Они показывают пример всем остальным. И то, что они забивают голы, это еще один дополнительный плюс для нас.

– Матч с «Динамо» получился очень интересным. К 9-й минуте вы забили 2 гола! Установка была на быстрые голы?

– Скажу так: мы в каждой игре стараемся настраивать ребят на агрессивное начало матча. И это делается независимо от того, кто является соперником. И так получилось, что мы очень хорошо вошли в игру с «Динамо». Может, «Динамо» где-то и не ожидало такого агрессивного старта от нас. Мы смогли этим воспользоваться. И так получилось, что мы забили два гола за 8 минут.

– Как думаете, «Заря» заслуживала на победу в этой встрече с «Динамо»?

– Это была очень хорошая игра от нас, особенно в первом тайме, где у нас были моменты, и мы могли забивать третий гол. И еще были моменты для взятия ворот! Но мы не забили. Но стоит сказать, что у «Динамо» тоже было достаточно моментов для того, чтобы забить больше. Мы в принципе довольны итоговым результатом в этой игре, а именно ничьей. Но, конечно, всегда хочется побеждать (смеется).

– Полностью сыграл матч с «Динамо» австриец Габриэл Эскинья. Что скажете об игре Эскиньи, которому посчастливилось попасть в основу и сыграть с киевлянами?

– По поводу Эскиньи скажу, что во втором круге это была его первая игра. И мы в принципе довольны тем, как он отработал на поле в матче с «Динамо». Он этот поединок на хорошем уровне провел, несмотря на то, что после зимних сборов это была его первая игра в стартовом составе «Зари». Эскинья – это молодой игрок с хорошим потенциалом. Мы надеемся, что Габриэл будет дальше развиваться хорошо.

- Также Кириллу Дришлюку удалось сыграть против «Динамо». По поводу его игры что скажете?

– По поводу Дришлюка можно добавить, что Кирилл мало играл до этого поединка с «Динамо». Играли другие футболисты. Но Кирилл с киевлянами сыграл на хорошем уровне. Мы тоже очень довольны тем, как он проявил себя в этом поединке с «Динамо».

– Многих интересует, в какой форме находится Супряга. Как считаете, Влад еще может прибавить в этом сезоне?

– По Супряге скажу, что он в принципе хорошо провел сборы. Он хорошую форму набрал. Но в одном из матчей он получил сильный удар по ноге. По итогу было повреждение у Супряги, и он немножко выпал из обоймы. И потом он переболел еще. Сейчас уже Влад после этого вернулся в общую группу и начинает опять набирать форму.

– В этом сезоне вашей команде осталось сыграть 10 матчей. Как считаете, «Заря» способна войти в топ-4 по итогам этой кампании?

– Ничего не хочется загадывать. Мы готовимся от игры к игре. И только такая задача перед нами стоит. У нас есть еще 9 с половиной поединков. Мы будем идти от игры к игре. И уже на финише сезона посмотрим, какое итоговое место у нас будет.

– Как готовитесь во время паузы на сборные? С кем-то будете играть спарринги, может?

– Было несколько дней выходных у нас после поединка с «Динамо». Мы собрались у нас на базе. Мы проведем игру в Кудровке 18 марта. А 23 марта мы сыграем с «Оболонью» товарищеский матч. Потом мы выйдем на недельный цикл и будем целенаправленно готовиться к матчу с «Колосом», который состоится 30 марта.

– Интереснейшие матчи нас ждут на уровне сборных. В Лиге наций сыграют между собой Хорватия и Франция. Ваш прогноз на эти поединки?

– Тяжело делать какие-то прогнозы на такие игры с таким сильным соперником. Но я буду надеяться на то, что Хорватия сыграет достойно в этих матчах и сможет обыграть французов. Я верю, что нам это по силам сделать, несмотря на высокий уровень соперника.

– А Украина будет играть с Бельгией в Лиге наций. Что ждете от этих поединков?

– Надеюсь, что Украина сможет обыграть бельгийцев и пройти дальше. Я только этого желаю Украине! Я считаю, что у Украины есть все возможности в поединках с бельгийцами, потому что у них идет смена поколений. Я думаю, что для украинцев все возможно в этом противостоянии.