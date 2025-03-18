Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо перехватило у Шахтера звезду сборной Украины, что феерит в Европе
Украина. Премьер лига
18 марта 2025, 09:33 |
1390
1

Динамо перехватило у Шахтера звезду сборной Украины, что феерит в Европе

Виктор Цыганков мог оказаться в донецком «Шахтере», но выбрал «Динамо»

18 марта 2025, 09:33 |
1390
1
Динамо перехватило у Шахтера звезду сборной Украины, что феерит в Европе
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Вингер национальной сборной Украины Виктор Цыганков в юношеском возрасте мог оказаться в расположении донецкого «Шахтера», но футболист выбрал киевское «Динамо». Об этом рассказал Патрик ван Леувен

«Помню, как мы упустили возможность подписать Цыганкова. Он был у нас, говорил: "Ок, мы вернемся". А на следующей неделе он уже был у «Динамо». Где потеряешь, где найдешь. Иногда молодым игрокам нравится история того или иного клуба, иногда их родителям дают лучшее предложение забрать в академию своего клуба.

Да, он тренировался с нами, мы пригласили его в 13-летнем возрасте, скауты его отобрали. Помню много таких историй в свое время», – сказал ван Леувен.

Виктор Цыганков стал одной из главных звезд Динамо, а ныне выступает за испанскую Жирону, за которую провел 75 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и оформил 17 ассистов.

Ранее сообщалось, что Виктор Цыганков прибыл в расположение национальной сборной Украины, которая готовится к матчам плей-офф Лиги наций против национальной сборной Бельгии.

По теме:
Защитник сборной Украины назвал чемпионат, ради которого готов уйти из УПЛ
Нашли нового защитника. Одноклубник Коваленко летом перейдет в Наполи
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Атлетико возглавил клуб, который хотел Дячука
Виктор Цыганков Шахтер Донецк Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Ла Лига Жирона чемпионат Испании по футболу трансферы трансферы УПЛ трансферы Ла Лиги Патрик ван Леувен
Олег Вахоцкий Источник: Профутбол Digital
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стародубцева сыграет с экс-первой ракеткой в 1/64 финала турнира в Майами
Теннис | 18 марта 2025, 05:01 4
Стародубцева сыграет с экс-первой ракеткой в 1/64 финала турнира в Майами
Стародубцева сыграет с экс-первой ракеткой в 1/64 финала турнира в Майами

Юлия в 1-м раунде основы тысячника встретится с Наоми Осакой

Александр УСИК: «Ты не имеешь права целовать ее»
Бокс | 18 марта 2025, 08:22 3
Александр УСИК: «Ты не имеешь права целовать ее»
Александр УСИК: «Ты не имеешь права целовать ее»

Украинский боксер рассказал о первом поцелуе с Екатериной

Защитник Ромы: «Мы побежали обнимать Довбика, так всегда должно быть»
Футбол | 17.03.2025, 11:31
Защитник Ромы: «Мы побежали обнимать Довбика, так всегда должно быть»
Защитник Ромы: «Мы побежали обнимать Довбика, так всегда должно быть»
«Тебе лучше заткнуться». Президент Атлетико обратился к Куртуа
Футбол | 17.03.2025, 11:12
«Тебе лучше заткнуться». Президент Атлетико обратился к Куртуа
«Тебе лучше заткнуться». Президент Атлетико обратился к Куртуа
Форвард Вест Хэма сообщил, вернется ли на поле после ДТП
Футбол | 18.03.2025, 05:59
Форвард Вест Хэма сообщил, вернется ли на поле после ДТП
Форвард Вест Хэма сообщил, вернется ли на поле после ДТП
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
FC_Shakhtar1936
И потому был продан за 5 миллионов в середняка Жирону. А игроки Великого Шахтёра в гранды - Фред в Ман Юнайтед, Трубин в Бенфику, Мудрик в Челси, и скоро Судаков перейдет в Ливерпуль, Реал или Наполи!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Четко и прямо. Флик указал 3 игрокам Барселоны на дверь
Четко и прямо. Флик указал 3 игрокам Барселоны на дверь
16.03.2025, 14:43 1
Футбол
Первая ракетка Соболенко проиграла финал супертурнира в Индиан-Уэллс
Первая ракетка Соболенко проиграла финал супертурнира в Индиан-Уэллс
16.03.2025, 22:20 28
Теннис
«Знаете, что нужно Довбику?» Раньери – о матче, где Артем стал героем
«Знаете, что нужно Довбику?» Раньери – о матче, где Артем стал героем
17.03.2025, 00:20 4
Футбол
Супервариант для Артема. Рома готова обменять Довбика в европейский гранд
Супервариант для Артема. Рома готова обменять Довбика в европейский гранд
16.03.2025, 13:30 11
Футбол
Екатерина УСИК: «Я не хочу, чтобы у меня было так, как у Милевского»
Екатерина УСИК: «Я не хочу, чтобы у меня было так, как у Милевского»
16.03.2025, 09:17 8
Футбол
Волки приближаются к еврокубкам. Довбик принес победу Роме в матче Серии А
Волки приближаются к еврокубкам. Довбик принес победу Роме в матче Серии А
16.03.2025, 19:01 8
Футбол
Екатерина Усик: «Это были последние деньги Александра. Жаль его»
Екатерина Усик: «Это были последние деньги Александра. Жаль его»
17.03.2025, 07:41 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем