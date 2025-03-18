Динамо перехватило у Шахтера звезду сборной Украины, что феерит в Европе

Вингер национальной сборной Украины Виктор Цыганков в юношеском возрасте мог оказаться в расположении донецкого «Шахтера», но футболист выбрал киевское «Динамо». Об этом рассказал Патрик ван Леувен

«Помню, как мы упустили возможность подписать Цыганкова. Он был у нас, говорил: "Ок, мы вернемся". А на следующей неделе он уже был у «Динамо». Где потеряешь, где найдешь. Иногда молодым игрокам нравится история того или иного клуба, иногда их родителям дают лучшее предложение забрать в академию своего клуба.

Да, он тренировался с нами, мы пригласили его в 13-летнем возрасте, скауты его отобрали. Помню много таких историй в свое время», – сказал ван Леувен.

Виктор Цыганков стал одной из главных звезд Динамо, а ныне выступает за испанскую Жирону, за которую провел 75 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и оформил 17 ассистов.

Ранее сообщалось, что Виктор Цыганков прибыл в расположение национальной сборной Украины, которая готовится к матчам плей-офф Лиги наций против национальной сборной Бельгии.