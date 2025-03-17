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17 марта 2025, 19:54 |
676
2

Стало известно, чем закончился конфликт Ваната и Пономаренко

Оба уладили ситуацию сразу после матча

17 марта 2025, 19:54 |
676
2
Стало известно, чем закончился конфликт Ваната и Пономаренко
MEGOGO. Владислав Ванат и Матвей Пономаренко

После последнего матча УПЛ «Динамо» – «Заря» [2:2] возник конфликт между нападающими киевского клуба – Владиславом Ванатом и Матвеем Пономаренко.

Все началось с того, что Владислав, похоже, пытался что-то объяснить юному партнеру, но тот начал от него отворачиваться. После этого Ванат схватил Матвея за плечо и футболисты поговорили «на повышенных тонах». После окончания разговора игроки разошлись в разные стороны, но Ванат решил еще и ударить Пономаренко рукой по спине.

Футболисты все решили в раздевалке после матча – Ванат подошел и извинился, оба пожали друг другу руку. Сейчас никакого конфликта между украинскими нападающими нет.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Заря Луганск скандал Украинская Премьер-лига Владислав Ванат Динамо - Заря Матвей Пономаренко эмоции
Дмитрий Олейник Источник: Вацко Live
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MrStepanovM .
поздно пить Боржоми когда почки отвалились...
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0
a.fedorenko1953
Ну не .....собі, і за цієї .......ні  приваблювати увагу українців. У нас , що іншх проблем немає, крім динівських отмарозків?
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-1
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