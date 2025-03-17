Стало известно, чем закончился конфликт Ваната и Пономаренко
Оба уладили ситуацию сразу после матча
После последнего матча УПЛ «Динамо» – «Заря» [2:2] возник конфликт между нападающими киевского клуба – Владиславом Ванатом и Матвеем Пономаренко.
Все началось с того, что Владислав, похоже, пытался что-то объяснить юному партнеру, но тот начал от него отворачиваться. После этого Ванат схватил Матвея за плечо и футболисты поговорили «на повышенных тонах». После окончания разговора игроки разошлись в разные стороны, но Ванат решил еще и ударить Пономаренко рукой по спине.
Футболисты все решили в раздевалке после матча – Ванат подошел и извинился, оба пожали друг другу руку. Сейчас никакого конфликта между украинскими нападающими нет.
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