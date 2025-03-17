Стало известно, чем закончился конфликт Ваната и Пономаренко

После последнего матча УПЛ «Динамо» – «Заря» [2:2] возник конфликт между нападающими киевского клуба – Владиславом Ванатом и Матвеем Пономаренко.

Все началось с того, что Владислав, похоже, пытался что-то объяснить юному партнеру, но тот начал от него отворачиваться. После этого Ванат схватил Матвея за плечо и футболисты поговорили «на повышенных тонах». После окончания разговора игроки разошлись в разные стороны, но Ванат решил еще и ударить Пономаренко рукой по спине.

Футболисты все решили в раздевалке после матча – Ванат подошел и извинился, оба пожали друг другу руку. Сейчас никакого конфликта между украинскими нападающими нет.