ВИДЕО. Что не поделили? Между форвардами Динамо произошел конфликт на поле

Во вторник, 11 марта, состоялся матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились киевское «Динамо» и луганская «Заря».

Команды сыграли на стадионе имени В. Лобановского в Киеве. Игра закончилась с ничейным счетом 2:2.

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После поединка в объективы камер попал конфликт двух нападающих столичного клуба: Владислава Ваната и Матвея Пономаренко. Все началось с того, что Владислав, похоже, пытался что-то объяснить юному партнеру, но тот начал от него отворачиваться. После этого Ванат схватил Матвея за плечо и футболисты поговорили «на повышенных тонах». После окончания разговора игроки разошлись в разные стороны, но Ванат решил еще и ударить Пономаренко рукой по спине.

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