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  4. ВИДЕО. Что не поделили? Между форвардами Динамо произошел конфликт на поле
Украина. Премьер лига
11 марта 2025, 17:56 |
6948
11

ВИДЕО. Что не поделили? Между форвардами Динамо произошел конфликт на поле

Владислав Ванат схватил Матвея Пономаренко за футболку

11 марта 2025, 17:56 |
6948
11
ВИДЕО. Что не поделили? Между форвардами Динамо произошел конфликт на поле
ФК Динамо Киев

Во вторник, 11 марта, состоялся матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились киевское «Динамо» и луганская «Заря».

Команды сыграли на стадионе имени В. Лобановского в Киеве. Игра закончилась с ничейным счетом 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После поединка в объективы камер попал конфликт двух нападающих столичного клуба: Владислава Ваната и Матвея Пономаренко. Все началось с того, что Владислав, похоже, пытался что-то объяснить юному партнеру, но тот начал от него отворачиваться. После этого Ванат схватил Матвея за плечо и футболисты поговорили «на повышенных тонах». После окончания разговора игроки разошлись в разные стороны, но Ванат решил еще и ударить Пономаренко рукой по спине.

ВИДЕО. Что не поделили? Между форвардами Динамо произошел конфликт на поле

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Динамо - Заря Владислав Ванат Матвей Пономаренко видео эмоции видео-реклама
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Комментарии 11
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Sashko57
Сразу видно сплоченный коллектив и душевную обстановку в команде. Клоуны!!!
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+6
писькотряс
Ванат ебанат ☝️
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+3
nivavn
Це вже повний 3,14..ць у товаристві. І цьому є причина, бо у команди НЕМА капітана...
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+2
Iigor6583
Потрібно цій "звєздє" Ванату надавати по шапці, щоб руки не розпускав на камеру. Якщо Пономаренко після забитого м'яча став не замічати партнерів, то зним повинен провести розмову тренер.
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+1
Mykola_nik
Відчуває що прийдуть кращі і балерину виженуть... от і псіхує
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+1
Артемій Золотарь
Шовковський зобов'язаний відреагувати на поведінку Ваната у конфлікті з Пономаренко!
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0
Dfs2262ar
А ванат с короной на голове! Ты погляди звезда какая, ёпте!
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0
AK.228
Не держит субординацию шкаф платяной… это плохо 
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0
Показать Скрыть 1 ответ
vruthiy-112
Краще б СаШо натовкли .!!!
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-1
turist86
Два дебила ето сила 
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-2
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