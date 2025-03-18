Был мандраж. Игроки молодежки рассказали о спарринге в главной сборной

Игроки молодежной сборной Украины U-21 прокомментировали совместные тренировки с футболистами национальной команды в испанском Бенидорме.

Подопечные Сергея Реброва продолжают подготовку к матчам плей-офф Лиги наций против Бельгии, которые состоятся 20 марта в Мурсии и 23 марта в Генке.

Для обеспечения нормального тренировочного процесса с главной командой страны работали футболисты молодежной сборной Украины.

Своими впечатлениями от этих совместных занятий поделились игроки молодежки Борис Крушинский, Георгий Ермаков и Игорь Краснопир.

Борис Крушинский: «Была двусторонняя игра очень высокой интенсивности. Мне очень приятно здесь находиться. Мандраж, когда играешь со старшими партнерами, всегда есть, но они нас поддерживали, так что он прошел. Я рад рад тренироваться с основной командой. Это для меня большая честь, ведь о таком мечтает каждый футболист. Я очень благодарен тренерскому штабу, что меня пригласили на эти тренировки, где я мог почувствовать уровень первой сборной».

Георгий Ермаков: «Я совершил в матче один сейв. Буяльский хотел забить. Остальные вспомнить не могу. Участие в этом сборах для нас – просто драгоценный опыт. Кто-то из ребят уже бывал на подобных сборах, а я вот впервые. Это трудно переоценить, ведь здесь вполне можно почувствовать уровень национальной сборной. Хочется когда-нибудь прибыть сюда уже полноценным ее игроком».

Игорь Краснопир: «Это действительно колоссальный опыт, один из самых ценных в моей жизни. Я очень рад оказаться здесь, воспользоваться возможностью потренироваться, сыграть матч, быть в этой среде и почувствовать, каково. Только самые положительные эмоции, ведь здесь самый высокий уровень футбольного мастерства в Украине. Поеду в молодежную сборную в приподнятом настроении, очень счастлив. Буду готовиться к товарищеским матчам с Польшей и Словенией».

С главной командой страны работали такие футболисты молодежной сборной Украины – вратари: Руслан Нещерет (Динамо), Георгий Ермаков (Александрия); защитники: Тарас Михавко, Константин Вивчаренко (оба – Динамо Киев); полузащитники: Борис Крушинский (Полесье Житомир), Александр Яцык (Заря Луганск), Валентин Рубчинский, Владимир Бражко, Максим Брагару (все – Динамо Киев); нападающий: Игорь Краснопир (Карпаты Львов).

После 16 марта все они продолжат подготовку в молодежной сборной Украины, сборы которой запланировано на период с 17 по 25 марта в Турции.

ВИДЕО. Сборная Украины на сборах в Испании провела двустороннюю игру

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