Лига наций17 марта 2025, 03:23 | Обновлено 17 марта 2025, 04:02
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ВИДЕО. Сборная Украины на сборах в Испании провела двустороннюю игру
Украинская команда ведет подготовку к матчам Лиги наций против Бельгии
17 марта 2025, 03:23 | Обновлено 17 марта 2025, 04:02
38
0
Сборная Украины продолжает в Испании подготовку к матчам плей-офф Лиги наций против команды Бельгии.
В очередной тренировочный день в испанском Бенидорме была проведена двусторонняя игра: синие против желтых
В занятиях под руководством Сергея Реброва сборная проводит техническую и практическую подготовку к важным играм.
Поединки Украины против Бельгии состоятся 20 марта в испанской Мурсии и 23 марта в бельгийском Генке.
ВИДЕО. Сборная Украины на сборах в Испании провела двустороннюю игру
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