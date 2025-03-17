Сборная Украины продолжает в Испании подготовку к матчам плей-офф Лиги наций против команды Бельгии.

В очередной тренировочный день в испанском Бенидорме была проведена двусторонняя игра: синие против желтых

В занятиях под руководством Сергея Реброва сборная проводит техническую и практическую подготовку к важным играм.

Поединки Украины против Бельгии состоятся 20 марта в испанской Мурсии и 23 марта в бельгийском Генке.

ВИДЕО. Сборная Украины на сборах в Испании провела двустороннюю игру