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Лига наций
17 марта 2025, 03:23 | Обновлено 17 марта 2025, 04:02
38
0

ВИДЕО. Сборная Украины на сборах в Испании провела двустороннюю игру

Украинская команда ведет подготовку к матчам Лиги наций против Бельгии

17 марта 2025, 03:23 | Обновлено 17 марта 2025, 04:02
38
0
ВИДЕО. Сборная Украины на сборах в Испании провела двустороннюю игру
УАФ

Сборная Украины продолжает в Испании подготовку к матчам плей-офф Лиги наций против команды Бельгии.

В очередной тренировочный день в испанском Бенидорме была проведена двусторонняя игра: синие против желтых

В занятиях под руководством Сергея Реброва сборная проводит техническую и практическую подготовку к важным играм.

Поединки Украины против Бельгии состоятся 20 марта в испанской Мурсии и 23 марта в бельгийском Генке.

ВИДЕО. Сборная Украины на сборах в Испании провела двустороннюю игру

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу тренировка учебно-тренировочные сборы сборная Украины по футболу U-21 Лига наций выбор редакции Украина - Бельгия видео
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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