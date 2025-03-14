Сборная Украины продолжает плановую подготовку к матчам плей-офф Лиги наций против Бельгии.

Сегодня, 14 марта, в испанском Бенидорме команда вошла в режим двух тактических и практических тренировок в день – утром и вечером.

Вечернее занятие под руководством Сергея Реброва проходило под дождем и закончилось работой в тренажерном зале.

Поединки Украины против Бельгии состоятся 20 марта в испанской Мурсии и 23 марта в бельгийском Генке.

ФОТО. Ребров их гонял под дождем. Сборная провела тренировку в Испании