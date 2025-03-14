ФОТО. Ребров их гонял под дождем. Сборная провела тренировку в Испании
Украинская команда ведет подготовку к матчам Лиги наций против Бельгии
Сборная Украины продолжает плановую подготовку к матчам плей-офф Лиги наций против Бельгии.
Сегодня, 14 марта, в испанском Бенидорме команда вошла в режим двух тактических и практических тренировок в день – утром и вечером.
Вечернее занятие под руководством Сергея Реброва проходило под дождем и закончилось работой в тренажерном зале.
Поединки Украины против Бельгии состоятся 20 марта в испанской Мурсии и 23 марта в бельгийском Генке.
ФОТО. Ребров их гонял под дождем. Сборная провела тренировку в Испании
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