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  4. ФОТО. Ребров их гонял под дождем. Сборная провела тренировку в Испании
Лига наций
14 марта 2025, 22:37 | Обновлено 14 марта 2025, 22:48
675
2

ФОТО. Ребров их гонял под дождем. Сборная провела тренировку в Испании

Украинская команда ведет подготовку к матчам Лиги наций против Бельгии

14 марта 2025, 22:37 | Обновлено 14 марта 2025, 22:48
675
2
ФОТО. Ребров их гонял под дождем. Сборная провела тренировку в Испании
УАФ. Сергей Ребров

Сборная Украины продолжает плановую подготовку к матчам плей-офф Лиги наций против Бельгии.

Сегодня, 14 марта, в испанском Бенидорме команда вошла в режим двух тактических и практических тренировок в день – утром и вечером.

Вечернее занятие под руководством Сергея Реброва проходило под дождем и закончилось работой в тренажерном зале.

Поединки Украины против Бельгии состоятся 20 марта в испанской Мурсии и 23 марта в бельгийском Генке.

ФОТО. Ребров их гонял под дождем. Сборная провела тренировку в Испании

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 2
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PullBen
Правильний підхід, гравці з такими зарплати не то що під дощ мають бігати, а присвячувати весь свій час футболу, не лише в рамках матчів та тренувань
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+2
avk2307
если посмотреть фото, то источник шахтер. 
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-1
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