ФОТО. Ребров собрал команду. Сборная провела первую тренировку в Испании
Украинская команда начала тренировочный сбор в испанском городе Бенидорм
13 марта в первой половине дня сборная Украины начала подготовку к матчам плей-офф Лиги наций против Бельгии.
В испанском Бенидорме команда под руководством Сергея Реброва провела теоретическое занятие и обновительные тренировки и процедуры.
19 марта сине-желтые планируют переехать в Мурсию, где 20 марта на стадионе «Энрике Рока де Мурсия» сыграют матч ЛН.
20 марта состоится первый матч плей-офф Лиги наций с командой Бельгии. Ответная игра пройдет 23 марта в Генке.
ФОТО. Ребров собрал команду. Сборная провела первую тренировку в Испании
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