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  4. ФОТО. Ребров собрал команду. Сборная провела первую тренировку в Испании
Лига наций
13 марта 2025, 21:23 | Обновлено 13 марта 2025, 21:38
472
0

ФОТО. Ребров собрал команду. Сборная провела первую тренировку в Испании

Украинская команда начала тренировочный сбор в испанском городе Бенидорм

13 марта 2025, 21:23 | Обновлено 13 марта 2025, 21:38
472
0
ФОТО. Ребров собрал команду. Сборная провела первую тренировку в Испании
УАФ

13 марта в первой половине дня сборная Украины начала подготовку к матчам плей-офф Лиги наций против Бельгии.

В испанском Бенидорме команда под руководством Сергея Реброва провела теоретическое занятие и обновительные тренировки и процедуры.

19 марта сине-желтые планируют переехать в Мурсию, где 20 марта на стадионе «Энрике Рока де Мурсия» сыграют матч ЛН.

20 марта состоится первый матч плей-офф Лиги наций с командой Бельгии. Ответная игра пройдет 23 марта в Генке.

ФОТО. Ребров собрал команду. Сборная провела первую тренировку в Испании

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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