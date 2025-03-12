Сборная Украины прибыла в Испанию, где начинает подготовку к матчам плей-офф Лиги наций против Бельгии, которые состоятся 20 марта в испанской Мурсии и 23 марта в Генке.

Дорога команды к месту назначения оказалась тяжелой. Представители киевского «Динамо» и «Александрии» добирались в Варшаву из Киева, а «Шахтера», «Карпат» и «Полесья» – из Львова.

Из столицы Польши украинская команда вылетела в испанский город Аликанте, откуда переехала в Бенидорм, где будет проходить тренировочный сбор.

19 марта сине-желтые планируют переехать в Мурсию, где 20 марта, а на стадионе «Энрике Рока де Мурсия» состоится первый матч плей-офф Лиги наций с командой Бельгии.

ВИДЕО. Сборная Украины прибыла в Испанию на сбор перед матчами Лиги наций

ФОТО. Сборная Украины прибыла в Испанию на сбор перед матчами Лиги наций