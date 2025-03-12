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Лига наций
12 марта 2025, 22:55 | Обновлено 12 марта 2025, 23:22
1077
1

ВИДЕО. Сборная Украины прибыла в Испанию на сбор перед матчами Лиги наций

Первый поединок против команды Бельгии пройдет 20 марта в Мурсии

12 марта 2025, 22:55 | Обновлено 12 марта 2025, 23:22
1077
1
ВИДЕО. Сборная Украины прибыла в Испанию на сбор перед матчами Лиги наций
ФК Динамо

Сборная Украины прибыла в Испанию, где начинает подготовку к матчам плей-офф Лиги наций против Бельгии, которые состоятся 20 марта в испанской Мурсии и 23 марта в Генке.

Дорога команды к месту назначения оказалась тяжелой. Представители киевского «Динамо» и «Александрии» добирались в Варшаву из Киева, а «Шахтера», «Карпат» и «Полесья» – из Львова.

Из столицы Польши украинская команда вылетела в испанский город Аликанте, откуда переехала в Бенидорм, где будет проходить тренировочный сбор.

19 марта сине-желтые планируют переехать в Мурсию, где 20 марта, а на стадионе «Энрике Рока де Мурсия» состоится первый матч плей-офф Лиги наций с командой Бельгии.

ВИДЕО. Сборная Украины прибыла в Испанию на сбор перед матчами Лиги наций

ФОТО. Сборная Украины прибыла в Испанию на сбор перед матчами Лиги наций

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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PullBen
Зараз багато українських гравців показують високий рівень футболу, буде цікаво глянути як вони разом в одній команді зіграють
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