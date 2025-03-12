ВИДЕО. Сборная Украины прибыла в Испанию на сбор перед матчами Лиги наций
Первый поединок против команды Бельгии пройдет 20 марта в Мурсии
Сборная Украины прибыла в Испанию, где начинает подготовку к матчам плей-офф Лиги наций против Бельгии, которые состоятся 20 марта в испанской Мурсии и 23 марта в Генке.
Дорога команды к месту назначения оказалась тяжелой. Представители киевского «Динамо» и «Александрии» добирались в Варшаву из Киева, а «Шахтера», «Карпат» и «Полесья» – из Львова.
Из столицы Польши украинская команда вылетела в испанский город Аликанте, откуда переехала в Бенидорм, где будет проходить тренировочный сбор.
19 марта сине-желтые планируют переехать в Мурсию, где 20 марта, а на стадионе «Энрике Рока де Мурсия» состоится первый матч плей-офф Лиги наций с командой Бельгии.
ВИДЕО. Сборная Украины прибыла в Испанию на сбор перед матчами Лиги наций
ФОТО. Сборная Украины прибыла в Испанию на сбор перед матчами Лиги наций
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
На Деклана ассист отдал Стерлинг, у которого уже дубль из голевых передач в ответной игре
Каким будет ответ президента и собственника донецкого клуба?