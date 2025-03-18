Клуб УПЛ интересовался защитником месяца чемпионата Португалии. Он отказал

Черкасский ЛНЗ интересовался украинским защитником португальской «Визелы» Орестом Лебеденко, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, 26-летний футболист отказался от трансфера из-за нежелания возвращаться в Украину. Вместо Ореста украинский клуб подписал Александра Драмбаева.

В текущем сезоне Орест Лебеденко провел 25 матчей на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 6 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что украинский футболист стал защитником месяца во второй лиге Португалии.