Клуб УПЛ интересовался защитником месяца чемпионата Португалии. Он отказал
Орест Лебеденко мог стать игроком ЛНЗ
Черкасский ЛНЗ интересовался украинским защитником португальской «Визелы» Орестом Лебеденко, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».
По информации источника, 26-летний футболист отказался от трансфера из-за нежелания возвращаться в Украину. Вместо Ореста украинский клуб подписал Александра Драмбаева.
В текущем сезоне Орест Лебеденко провел 25 матчей на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 6 ассистов.
Ранее сообщалось о том, что украинский футболист стал защитником месяца во второй лиге Португалии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Шакур в очередной раз раскритиковал Василия Ломаченко
Бывшему главному тренеру сборной Украины жаль звездного вингера