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Украина. Премьер лига
18 марта 2025, 13:20 | Обновлено 18 марта 2025, 13:56
356
0

Клуб УПЛ интересовался защитником месяца чемпионата Португалии. Он отказал

Орест Лебеденко мог стать игроком ЛНЗ

18 марта 2025, 13:20 | Обновлено 18 марта 2025, 13:56
356
0
Клуб УПЛ интересовался защитником месяца чемпионата Португалии. Он отказал
ФК Визела. Орест Лебеденко

Черкасский ЛНЗ интересовался украинским защитником португальской «Визелы» Орестом Лебеденко, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, 26-летний футболист отказался от трансфера из-за нежелания возвращаться в Украину. Вместо Ореста украинский клуб подписал Александра Драмбаева.

В текущем сезоне Орест Лебеденко провел 25 матчей на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 6 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что украинский футболист стал защитником месяца во второй лиге Португалии.

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Орест Лебеденко Визела чемпионат Португалии по футболу ЛНЗ Черкассы трансферы трансферы УПЛ лучший игрок Александр Драмбаев
Даниил Кирияка Источник: Telegram
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