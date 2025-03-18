Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинский защитник стал игроком месяца во второй лиге Португалии
Португалия
18 марта 2025, 09:59 | Обновлено 18 марта 2025, 11:19
500
1

Украинский защитник стал игроком месяца во второй лиге Португалии

Организаторы признали старания Ореста Лебеденко

18 марта 2025, 09:59 | Обновлено 18 марта 2025, 11:19
500
1
Украинский защитник стал игроком месяца во второй лиге Португалии
ФК Визела. Орест Лебеденко

Украинский левый защитник «Визелы» Орест Лебеденко победил в номинации на лучшего футболиста февраля во второй лиге Португалии.

Участие в голосовании принимали исключительно главные тренеры команд второй лиги, которые прекрасно оценили старания украинского спортсмена.

В течение февраля Лебеденко сыграл четыре поединка на уровне национального чемпионата, оформив одну голевую передачу. Вместе с Орестом «Визела» в прошлом месяце трижды одолела соперников и однажды сыграла вничью.

После 26-го тура первенства «Визела» набрала 44 балла и находится на третьей строчке.

Напомним, что Орест выступает за португальский коллектив с лета 2023 года. До этого защитник выступал за испанские клубы «Луго» и «Депортиво». А вот в Украине Лебеденко представлял цвета «Карпат» и «Олимпика».

По теме:
«Потираю руки от радости». Португальский политик высмеял Трубина
Разочаровал экспертов. Стала известна оценка Трубина за матч против Риу Аве
«Не сумел взять ответственность». Португальская пресса оценила игру Трубина
Орест Лебеденко лучший игрок чемпионат Португалии по футболу Визела
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Поворознюк рассказал, когда в Украине закончится война
Футбол | 17 марта 2025, 21:40 6
Поворознюк рассказал, когда в Украине закончится война
Поворознюк рассказал, когда в Украине закончится война

Президент «Ингульца» считает, что это произойдет в этом году

Защитник Ромы: «Мы побежали обнимать Довбика, так всегда должно быть»
Футбол | 17 марта 2025, 11:31 0
Защитник Ромы: «Мы побежали обнимать Довбика, так всегда должно быть»
Защитник Ромы: «Мы побежали обнимать Довбика, так всегда должно быть»

Джанлука Манчини оценил победу в матче итальянской Серии А

В Польше болельщик Легии избил 60-летнего украинца
Футбол | 18.03.2025, 04:33
В Польше болельщик Легии избил 60-летнего украинца
В Польше болельщик Легии избил 60-летнего украинца
Забарный – о поражении от Брентфорда: «Это не большая драма»
Футбол | 18.03.2025, 10:39
Забарный – о поражении от Брентфорда: «Это не большая драма»
Забарный – о поражении от Брентфорда: «Это не большая драма»
Гранд нацелился на трансфер Ямала. Серьезное давление и риск
Футбол | 17.03.2025, 14:32
Гранд нацелился на трансфер Ямала. Серьезное давление и риск
Гранд нацелился на трансфер Ямала. Серьезное давление и риск
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
ну дуже цікава інфа !!!  
чи є новини з третьої ліги ?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Милевский отреагировал на оскорбительные слова от жены Усика
Милевский отреагировал на оскорбительные слова от жены Усика
17.03.2025, 08:15 18
Бокс
Юлиан Бойко стал чемпионом Европы U-21 и получил путевку в Мировой тур
Юлиан Бойко стал чемпионом Европы U-21 и получил путевку в Мировой тур
17.03.2025, 13:23 13
Снукер
Екатерина УСИК: «Я не хочу, чтобы у меня было так, как у Милевского»
Екатерина УСИК: «Я не хочу, чтобы у меня было так, как у Милевского»
16.03.2025, 09:17 8
Футбол
Боссы Ман Сити указали на дверь Гвардиоле. Его заменит легенда Барселоны
Боссы Ман Сити указали на дверь Гвардиоле. Его заменит легенда Барселоны
17.03.2025, 03:45 5
Футбол
Ломаченко впервые за долгое время появился на публике. Вернулся в Украину
Ломаченко впервые за долгое время появился на публике. Вернулся в Украину
17.03.2025, 00:58 6
Бокс
ВИДЕО. Как Довбик забил 15-й гол в сезоне в матче Рома – Кальяри
ВИДЕО. Как Довбик забил 15-й гол в сезоне в матче Рома – Кальяри
16.03.2025, 18:31 14
Футбол
Уехал в Киев. Кобин покинул расположение Ингульца
Уехал в Киев. Кобин покинул расположение Ингульца
16.03.2025, 21:19 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем