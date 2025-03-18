Украинский защитник стал игроком месяца во второй лиге Португалии
Организаторы признали старания Ореста Лебеденко
Украинский левый защитник «Визелы» Орест Лебеденко победил в номинации на лучшего футболиста февраля во второй лиге Португалии.
Участие в голосовании принимали исключительно главные тренеры команд второй лиги, которые прекрасно оценили старания украинского спортсмена.
В течение февраля Лебеденко сыграл четыре поединка на уровне национального чемпионата, оформив одну голевую передачу. Вместе с Орестом «Визела» в прошлом месяце трижды одолела соперников и однажды сыграла вничью.
После 26-го тура первенства «Визела» набрала 44 балла и находится на третьей строчке.
Напомним, что Орест выступает за португальский коллектив с лета 2023 года. До этого защитник выступал за испанские клубы «Луго» и «Депортиво». А вот в Украине Лебеденко представлял цвета «Карпат» и «Олимпика».
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