Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вчера забил в топ-лиге. Лидер сборной Украины прибыл в расположение команды
Лига наций
17 марта 2025, 18:59 | Обновлено 17 марта 2025, 19:10
1181
4

Вчера забил в топ-лиге. Лидер сборной Украины прибыл в расположение команды

Артем Довбик будет готовиться к матчам с Бельгией

17 марта 2025, 18:59 | Обновлено 17 марта 2025, 19:10
1181
4
Вчера забил в топ-лиге. Лидер сборной Украины прибыл в расположение команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Сборная Украины продолжает в Испании подготовку к матчам плей-офф Лиги наций против команды Бельгии.

В расположение главной команды страны прибыл нападающий Артем Довбик. Еще вчера Довбик сыграл матч в Серии А за «Рому» и принес волкам победу в матче с «Кальяри» (1:0).

В этом сезоне Довбик на клубном уровне провел 38 матчей, забил 15 голов и сделал четыре ассиста.

Первый матч плей-офф Лиги наций состоится 20 марта в испанской Мурсии, где номинальными хозяевами будет сборная Украины. Ответный поединок пройдет 23 марта в бельгийском Генке.

По теме:
Рома и Довбик увеличили беспроигрышную серию в Серии А до 13 матчей
Греция – Шотландия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций УЕФА
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Украина или Беларусь? Я белорус»
сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Артем Довбик Рома Рим Лига наций Украина - Бельгия видео переезд (перелет)
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Патрик ВАН ЛЕУВЕН: Металлист 1925 должен выйти в УПЛ. И сделать это сейчас
Футбол | 17 марта 2025, 19:51 1
Патрик ВАН ЛЕУВЕН: Металлист 1925 должен выйти в УПЛ. И сделать это сейчас
Патрик ВАН ЛЕУВЕН: Металлист 1925 должен выйти в УПЛ. И сделать это сейчас

Тренер уверен, что команда уже сейчас готова выйти в УПЛ

Вернидуб отказывается продлить контракт с Кривбассом. Названа причина
Футбол | 17 марта 2025, 16:48 7
Вернидуб отказывается продлить контракт с Кривбассом. Названа причина
Вернидуб отказывается продлить контракт с Кривбассом. Названа причина

Тренер пока не уверен, стоит ли подписывать договор

Первая ракетка Соболенко проиграла финал супертурнира в Индиан-Уэллс
Теннис | 16.03.2025, 22:20
Первая ракетка Соболенко проиграла финал супертурнира в Индиан-Уэллс
Первая ракетка Соболенко проиграла финал супертурнира в Индиан-Уэллс
Милевский отреагировал на оскорбительные слова от жены Усика
Бокс | 17.03.2025, 08:15
Милевский отреагировал на оскорбительные слова от жены Усика
Милевский отреагировал на оскорбительные слова от жены Усика
«Тебе лучше заткнуться». Президент Атлетико обратился к Куртуа
Футбол | 17.03.2025, 11:12
«Тебе лучше заткнуться». Президент Атлетико обратился к Куртуа
«Тебе лучше заткнуться». Президент Атлетико обратился к Куртуа
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua81
я бы из тактических соображений поставил Яремчука. Он более мобильный для игры на контратаках.
Ответить
+1
Показать Скрыть 3 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы не выйдем на матч, если такое еще раз произойдет»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы не выйдем на матч, если такое еще раз произойдет»
15.03.2025, 23:15 6
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Нет, он не сможет победить, не согласится на реванш»
Тайсон ФЬЮРИ: «Нет, он не сможет победить, не согласится на реванш»
17.03.2025, 09:01 3
Бокс
Боссы Ман Сити указали на дверь Гвардиоле. Его заменит легенда Барселоны
Боссы Ман Сити указали на дверь Гвардиоле. Его заменит легенда Барселоны
17.03.2025, 03:45 4
Футбол
Месси попросил Бекхэма подписать игрока, который побил трансферный рекорд
Месси попросил Бекхэма подписать игрока, который побил трансферный рекорд
17.03.2025, 02:50
Футбол
УСИК: «Если он попытается это сделать, то будет отморожен»
УСИК: «Если он попытается это сделать, то будет отморожен»
16.03.2025, 00:31 1
Бокс
Легенда британского бокса хочет боя с Усиком. Поединок продаст стадион
Легенда британского бокса хочет боя с Усиком. Поединок продаст стадион
16.03.2025, 07:50 3
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Матч УПЛ в Кривом Роге сыграть не удалось
ОФИЦИАЛЬНО. Матч УПЛ в Кривом Роге сыграть не удалось
15.03.2025, 18:44 15
Футбол
Тибо КУРТУА: «Это неуважение к Реалу»
Тибо КУРТУА: «Это неуважение к Реалу»
16.03.2025, 08:20 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем