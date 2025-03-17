Вчера забил в топ-лиге. Лидер сборной Украины прибыл в расположение команды
Артем Довбик будет готовиться к матчам с Бельгией
Сборная Украины продолжает в Испании подготовку к матчам плей-офф Лиги наций против команды Бельгии.
В расположение главной команды страны прибыл нападающий Артем Довбик. Еще вчера Довбик сыграл матч в Серии А за «Рому» и принес волкам победу в матче с «Кальяри» (1:0).
В этом сезоне Довбик на клубном уровне провел 38 матчей, забил 15 голов и сделал четыре ассиста.
Первый матч плей-офф Лиги наций состоится 20 марта в испанской Мурсии, где номинальными хозяевами будет сборная Украины. Ответный поединок пройдет 23 марта в бельгийском Генке.
🫣 Ciao, Artem… Dobvik! 🤔— Ukrainian Association of Football (@uafukraine) March 17, 2025
Our Italian attaccante joins the national team 🤗@artemdovbyk9 pic.twitter.com/ebklZK0iSi
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