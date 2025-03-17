Вчера забил в топ-лиге. Лидер сборной Украины прибыл в расположение команды

Сборная Украины продолжает в Испании подготовку к матчам плей-офф Лиги наций против команды Бельгии.

В расположение главной команды страны прибыл нападающий Артем Довбик. Еще вчера Довбик сыграл матч в Серии А за «Рому» и принес волкам победу в матче с «Кальяри» (1:0).

В этом сезоне Довбик на клубном уровне провел 38 матчей, забил 15 голов и сделал четыре ассиста.

Первый матч плей-офф Лиги наций состоится 20 марта в испанской Мурсии, где номинальными хозяевами будет сборная Украины. Ответный поединок пройдет 23 марта в бельгийском Генке.