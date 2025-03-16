Волки приближаются к еврокубкам. Довбик принес победу Роме в матче Серии А

16 марта состоялся матч 29-го тура Серии А 2024/25 между командами Рома и Кальяри.

Поединок прошел на стадионе Олимпико в Риме. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу волков.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Единственный гол на 62-й минуте забил украинский форвард Артем Довбик. Для украинца этот мяч стал 10-м в текущем сезоне чемпионата Италии.

Довбик провел 72 минуты и был заменен на Эльдора Шомуродова.

В таблице Серии А Рома с 49 очками занимает седьмое место. Шестая позиция, которая позволяет попасть в квалификацию Лиги конференций, у Лацио (51 пункт). Кальяри с 26 баллами располагается на 15-й строчке.

Серия А 2024/25. 29-й тур, 16 марта

Рома – Кальяри – 1:0

Гол: Довбик, 62

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine