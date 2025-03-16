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Чемпионат Италии
Рома
16.03.2025 17:00 – FT 1 : 0
Кальяри
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Италия
16 марта 2025, 19:01 |
3462
2

Волки приближаются к еврокубкам. Довбик принес победу Роме в матче Серии А

Артем забил гол на 62-й минуте в поединке 29-го тура чемпионата Италии против Кальяри

16 марта 2025, 19:01 |
3462
2
Волки приближаются к еврокубкам. Довбик принес победу Роме в матче Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine

16 марта состоялся матч 29-го тура Серии А 2024/25 между командами Рома и Кальяри.

Поединок прошел на стадионе Олимпико в Риме. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу волков.

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Единственный гол на 62-й минуте забил украинский форвард Артем Довбик. Для украинца этот мяч стал 10-м в текущем сезоне чемпионата Италии.

Довбик провел 72 минуты и был заменен на Эльдора Шомуродова.

В таблице Серии А Рома с 49 очками занимает седьмое место. Шестая позиция, которая позволяет попасть в квалификацию Лиги конференций, у Лацио (51 пункт). Кальяри с 26 баллами располагается на 15-й строчке.

Серия А 2024/25. 29-й тур, 16 марта

Рома – Кальяри – 1:0

Гол: Довбик, 62

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Артем Довбик Кальяри Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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GloryUkraine
Класно розвернувся і забив. 
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+2
odiniznashih
Вообще игра не очень - мяч контролировали но почти не обостряли
А вот сами пропустить могли и не раз
Ответить
0
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