16 марта Рома на своем поле принял Кальяри в матче 29-го тура Серии А 2024/25.

Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Риме. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

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Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе, провел 72 минуты и забил на 62-й.

Серия А 2024/25. 29-й тур, 16 марта

Рома – Кальяри – 1:0

Гол: Довбик, 62

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Довбик, 62 мин.