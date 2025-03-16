Италия16 марта 2025, 19:35 | Обновлено 16 марта 2025, 19:45
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3
Рома – Кальяри – 1:0. Как забил Довбик. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 29-го тура Серии А 2024/25
16 марта 2025, 19:35 | Обновлено 16 марта 2025, 19:45
3853
3
16 марта Рома на своем поле принял Кальяри в матче 29-го тура Серии А 2024/25.
Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Риме. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе, провел 72 минуты и забил на 62-й.
Серия А 2024/25. 29-й тур, 16 марта
Рома – Кальяри – 1:0
Гол: Довбик, 62
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0 Довбик, 62 мин.
События матча
62’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Рома).
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Комментарии 3
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Рома - Кальярі - гірше ніж УПЛ.
За минуту до этого не забил 1 на 1, и казалось критики теперь не избежать, но в следующем же эпизоде забивает. Форварду важно забивать, красота голов дело десятое.
Епізод на хвилину. Але слова про те "що небагато ефективності", "не використав момент хивлину тому". Але 10 гол в серії A - тому може бути на пару пятим із Лукаку, Мартінесом в списку бомбардирів.
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