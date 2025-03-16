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Чемпионат Италии
Рома
16.03.2025 17:00 – FT 1 : 0
Кальяри
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Италия
16 марта 2025, 19:35 | Обновлено 16 марта 2025, 19:45
3853
3

Рома – Кальяри – 1:0. Как забил Довбик. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 29-го тура Серии А 2024/25

16 марта 2025, 19:35 | Обновлено 16 марта 2025, 19:45
3853
3
Рома – Кальяри – 1:0. Как забил Довбик. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

16 марта Рома на своем поле принял Кальяри в матче 29-го тура Серии А 2024/25.

Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Риме. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе, провел 72 минуты и забил на 62-й.

Серия А 2024/25. 29-й тур, 16 марта

Рома – Кальяри – 1:0

Гол: Довбик, 62

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Довбик, 62 мин.

События матча

62’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Рома).
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Рома Рим Кальяри Серия A чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор Артем Довбик
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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30263
Рома - Кальярі - гірше ніж УПЛ. 
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+2
Octopus
За минуту до этого не забил 1 на 1, и казалось критики теперь не избежать, но в следующем же эпизоде забивает. Форварду важно забивать, красота голов дело десятое.
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0
antt
Епізод на хвилину. Але слова про те "що небагато ефективності", "не використав момент хивлину тому". Але 10 гол в серії A - тому може бути на пару пятим із Лукаку, Мартінесом в списку бомбардирів.
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0
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