«Знаете, что нужно Довбику?» Раньери – о матче, где Артем стал героем

16 марта «Рома» на своем поле приняла «Кальяри» в матче 29-го тура Серии А 2024/25.

Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Риме. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

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Украинский форвард римлян Артем Довбик забил единственный гол в матче на 62-й минуте. На игру Артема отреагировал наставник римлян Клаудио Раньери.

«Знаете, что нужно Довбику? Этому парню нужно ласка и понимание, и мы с командой даем ему это. Я стимулирую его. Нападающий живет ради гола, но я сказал ему, что он не должен жить только ради забитого мяча. Нужно играть, проявить волю и решительность: тогда можно и ошибиться, главное – оказаться в нужное время в нужном месте. Я рад за него, ему надо было забить. Мы должны были показать, кто мы есть», – сказал Раньери.

Довбик забил 15-й гол в этом сезоне.