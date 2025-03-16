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Чемпионат Италии
Рома
16.03.2025 17:00 - : -
Кальяри
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Италия
16 марта 2025, 04:06 | Обновлено 16 марта 2025, 04:07
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Рома – Кальяри. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 16 марта в 17:00 по Киеву

16 марта 2025, 04:06 | Обновлено 16 марта 2025, 04:07
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Рома – Кальяри. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

16 марта на «Стадио Олимпико» пройдет матч 29-го тура Серии А Италии, в котором «Рома» встретится с «Кальяри». Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Рома

Команда долго никак не может выстрелить. Да, с Моуринью получилось выиграть первый в истории еврокубок, Лигу конференций. Но тут хотят вернуться в Лигу чемпионов - и, очевидно, что и в этом сезоне этого не достигнут. Слишком уж слабо начинал Довбик со своими новыми партнерами, что еще при Де Росси, что, особенно, с Юричем. Это после возвращения Раньери в столицу все начало исправляться.

Конечно, и при Клаудио не все получается. В кубке проиграли нестабильному Милану. А на этой неделе с Атлетиком в Лиге Европы уступили 1:3 после 2:1 дома. Но параллельно получается постепенно подбираться к зоне еврокубков в Серии А. В прошлом туре Эмполи забили уже на первой минуте, и так и удержали преимущество.

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Кальяри

Клуб на нынешнем уровне оказался ведь тоже благодаря Раньери. Тот появился на Сардинии в 2022-м году, и сначала вернул подопечных в Серии А с ходу, а потом, в прошлом сезоне, выиграл крайне непростое противостояние за 17-е место и, значит, возможность выжить на этом уровне. Но летом Клаудио собрался на пенсию - но, что любопытно, откликнулся уже осенью на просьбы Ромы.

Ветерана сменил Давиде Никола. Он сумел удержать примерно на том же уровне - идет борьба, но все-таки пока что она складывается достаточно оптимистично. 2025-й год и вовсе начинали с пары побед в трех поединках, но потом в основном проигрывали. В прошлом туре с Дженоа получилось закончить ничьей 1:1, причем еще и забивали в том поединке первыми.

Статистика личных встреч

У столичного клуба было четыре победы кряду. Но в августе, еще при Де Росси, он ограничился на выезде нулевой ничьей.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что в воскресенье хозяева реабилитируются за вылет из еврокубка домашней победой над явно более слабым соперником. Ставим на то, что Довбик и компания смогут выиграть с форой -1,0 гол (коэффициент - 1,93).

Прогноз Sport.ua
Рома
16 марта 2025 -
17:00
Кальяри
Фора Ромы (-1) 1.93 Сделать ставку
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Рома Рим Кальяри Серия A чемпионат Италии по футболу прогнозы прогнозы на футбол Артем Довбик
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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