ВИДЕО. Как Довбик забил 15-й гол в сезоне в матче Рома – Кальяри
Артем отличился за волков в поединке 29-го тура Серии А на 62-й минуте
16 марта Рома на своем поле принимает Кальяри в матче 29-го тура Серии А 2024/25.
Коллективы играют на стадионе Олимпико в Риме. Время начала встречи – 17:00 по Киеву.
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Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе.
На 62-й минуте украинец отличился забитым мячом и сделал счет 1:0 в пользу волков.
Для Довбика это 15-й гол в текущем сезоне на клубном уровне и 10-й в чемпионате Италии.
❗️ ВИДЕО. Как Довбик забил 15-й гол в сезоне в матче Рома – Кальяри
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