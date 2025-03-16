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Италия
16 марта 2025, 18:31 | Обновлено 16 марта 2025, 19:09
9368
6

ВИДЕО. Как Довбик забил 15-й гол в сезоне в матче Рома – Кальяри

Артем отличился за волков в поединке 29-го тура Серии А на 62-й минуте

16 марта 2025, 18:31 | Обновлено 16 марта 2025, 19:09
9368
6
ВИДЕО. Как Довбик забил 15-й гол в сезоне в матче Рома – Кальяри
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

16 марта Рома на своем поле принимает Кальяри в матче 29-го тура Серии А 2024/25.

Коллективы играют на стадионе Олимпико в Риме. Время начала встречи – 17:00 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе.

На 62-й минуте украинец отличился забитым мячом и сделал счет 1:0 в пользу волков.

Для Довбика это 15-й гол в текущем сезоне на клубном уровне и 10-й в чемпионате Италии.

❗️ ВИДЕО. Как Довбик забил 15-й гол в сезоне в матче Рома – Кальяри

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 6
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Andromed
дуже важливий гол в першу чергу психічно для Довбика, повинен відчути знову свою впевненість
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+7
Saar
Молодець Тьома!
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+1
antt
Дивлюся в гуглі де лише статистика матчу. 72-замінили на Шомуродова, а на 62-ій -гол. Це що аби пошвидше забрати з поля чи на більше тепер не розраховує. Чи за Реброва і нашу збірну Раньєрі турбується. І взагалі дивно - один удар у ствір від Роми. І гол. В Кальярі і то чотири.
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+1
apepa
Артём Добивалка... Разве это гол??
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-7
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