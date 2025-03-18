Не Фати и Пенья. Флик дал понять игроку Барсы, что не рассчитывает на него

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик не рассчитывает на испанского правого защитника Эктора Форта, сообщает El Nacional.

По информации источника, 59-летний специалист, который выпускал 19-летнего футболиста только при отсутствии Жюля Кунде, дал понять Эктору, что не рассчитывает на него. Что бы получать игровое время, Форт будет вынужден уйти в аренду. На место правого защитника в Каталонии хотят подписать фулбека «Райо Вальекано» Андрея Рациу.

Эктор понял, что на данный момент луче попрощаться с «Барселоной».

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» нашла замену Левандовски.