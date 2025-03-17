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  4. Не Исак и не Дьекереш. Барселона нашла замену Левандовски
Испания
17 марта 2025, 22:10 | Обновлено 17 марта 2025, 22:54
1241
0

Не Исак и не Дьекереш. Барселона нашла замену Левандовски

Виктор Осимхен привлекает внимание каталонского гранда

17 марта 2025, 22:10 | Обновлено 17 марта 2025, 22:54
1241
0
Не Исак и не Дьекереш. Барселона нашла замену Левандовски
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

Нигерийский нападающий «Наполи» Виктор Осимхен, выступающий на правах аренды за «Галатасарай», привлекает внимание каталонской «Барселоны».

По информации источника, 26-летний футболист рассматривается руководством испанского гранда как замена Роберта Левандовски. Итальянский клуб не планирует отпускать Виктора меньше, чем за 75-80 миллионов евро.

«Барселоне» придется продать кого-то из своих ключевых игроков, что бы подписать Осимхена.

Ранее сообщалось о том, что гранд нацелился на трансфер Ямала.

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Виктор Осимхен Роберт Левандовски трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A Галатасарай Барселона Наполи чемпионат Турции по футболу
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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