Не Исак и не Дьекереш. Барселона нашла замену Левандовски

Нигерийский нападающий «Наполи» Виктор Осимхен, выступающий на правах аренды за «Галатасарай», привлекает внимание каталонской «Барселоны».

По информации источника, 26-летний футболист рассматривается руководством испанского гранда как замена Роберта Левандовски. Итальянский клуб не планирует отпускать Виктора меньше, чем за 75-80 миллионов евро.

«Барселоне» придется продать кого-то из своих ключевых игроков, что бы подписать Осимхена.

Ранее сообщалось о том, что гранд нацелился на трансфер Ямала.