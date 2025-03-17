Гранд нацелился на трансфер Ямала. Серьезное давление и риск
Ламин Ямал привлекает внимание «ПСЖ»
Испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямал привлекает внимание «ПСЖ», сообщает EL Nacional.
По информации источника, парижский гранд давит на 17-летнего футболиста, что бы тот не продлевал контракт с испанским клубом. Ламин сможет подписать новое соглашение с «сине-гранатовыми» лишь после 13 июля, когда ему исполнится 18 лет.
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хеллаифи связался с испанским грандом, что бы сообщить о огромной заинтересованности в трансфере. Президент клуба Жоан Лапорта и спортивный директор Деку понимают, что угроза переезда Ямала в Париж серьезная.
Действующий контракт Ламина Ямала с «Барселоной» истекает летом 2026 года.
Ранее сообщалось о том, что стала известна дата перенесенного матча между «Барселоной» и «Осасуной».
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