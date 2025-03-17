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Испания
17 марта 2025, 14:32 | Обновлено 17 марта 2025, 14:39
1678
3

Гранд нацелился на трансфер Ямала. Серьезное давление и риск

Ламин Ямал привлекает внимание «ПСЖ»

17 марта 2025, 14:32 | Обновлено 17 марта 2025, 14:39
1678
3
Гранд нацелился на трансфер Ямала. Серьезное давление и риск
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

Испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямал привлекает внимание «ПСЖ», сообщает EL Nacional.

По информации источника, парижский гранд давит на 17-летнего футболиста, что бы тот не продлевал контракт с испанским клубом. Ламин сможет подписать новое соглашение с «сине-гранатовыми» лишь после 13 июля, когда ему исполнится 18 лет.

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хеллаифи связался с испанским грандом, что бы сообщить о огромной заинтересованности в трансфере. Президент клуба Жоан Лапорта и спортивный директор Деку понимают, что угроза переезда Ямала в Париж серьезная.

Действующий контракт Ламина Ямала с «Барселоной» истекает летом 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что стала известна дата перенесенного матча между «Барселоной» и «Осасуной».

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Ламин Ямал Нассер Аль-Хелаифи трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1 Барселона ПСЖ
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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Комментарии 3
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Dnonama1
Ямал буде в барсі. Нафіг йому якесь псж
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+1
potemkin78
и забыть о титулах
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+1
Lulinnha
Было бы интересно. 
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-2
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