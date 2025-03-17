ОФИЦИАЛЬНО. Известна дата перенесенного матча между Барселоной и Осасуной
Перенесенный матч сыграют 27 марта
Стала известна дата проведения перенесенного матч 27-го тура Ла Лиги между каталонской «Барселоной» и «Осасуной».
Встречу двух испанских коллективов пройдет 27 марта.
Матч должен был пройти 8 марта в 22:00 по киевскому времени, но из-за смерти врача «сине-гранатовых» игроки попросили перенести встречу.
После 27 сыгранных матчей «Барселона» идет на 1-м месте турнирной таблицы, имея в своем активе 60 очков. «Осасуна» с 33 очками расположилась на 14-й позиции.
Ранее сообщалось о том, что полузащитник «Барселоны» и сборной Испании получил повреждение.
🔴 Resolución del Juez Único de Competiciones Profesionales— RFEF (@rfef) March 17, 2025
Fijada la fecha del partido de la jornada 27 de Primera División (@LaLiga):
▪️ @FCBarcelona_es - @Osasuna
🗓 Jueves 27 de marzo
ℹ️ https://t.co/T0qGWa557q pic.twitter.com/ssUyvljHPg
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