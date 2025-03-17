Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Известна дата перенесенного матча между Барселоной и Осасуной
Испания
17 марта 2025, 13:40 | Обновлено 17 марта 2025, 13:42
267
0

ОФИЦИАЛЬНО. Известна дата перенесенного матча между Барселоной и Осасуной

Перенесенный матч сыграют 27 марта

17 марта 2025, 13:40 | Обновлено 17 марта 2025, 13:42
267
0
ОФИЦИАЛЬНО. Известна дата перенесенного матча между Барселоной и Осасуной
Getty Images/Global Images Ukraine. Барселона

Стала известна дата проведения перенесенного матч 27-го тура Ла Лиги между каталонской «Барселоной» и «Осасуной».

Встречу двух испанских коллективов пройдет 27 марта.

Матч должен был пройти 8 марта в 22:00 по киевскому времени, но из-за смерти врача «сине-гранатовых» игроки попросили перенести встречу.

После 27 сыгранных матчей «Барселона» идет на 1-м месте турнирной таблицы, имея в своем активе 60 очков. «Осасуна» с 33 очками расположилась на 14-й позиции.

Ранее сообщалось о том, что полузащитник «Барселоны» и сборной Испании получил повреждение.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Барселоны и сборной Испании получил повреждение
«Показали, кто настоящий король Ла Лиги». Реакция фанов на камбэк Барселоны
Лапорта принял важное решение после матча с Атлетико. Оно касается звезды
Барселона Осасуна Барселона - Осасуна Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Три бельгийца, поигравших в украинской Премьер-лиге. Где они сейчас?
Футбол | 17 марта 2025, 11:10 6
Три бельгийца, поигравших в украинской Премьер-лиге. Где они сейчас?
Три бельгийца, поигравших в украинской Премьер-лиге. Где они сейчас?

Накануне матчей плей-офф Лиги наций против Бельгии вспоминаем бельгийцев, которые выступали в УПЛ

Четко и прямо. Флик указал 3 игрокам Барселоны на дверь
Футбол | 16 марта 2025, 14:43 1
Четко и прямо. Флик указал 3 игрокам Барселоны на дверь
Четко и прямо. Флик указал 3 игрокам Барселоны на дверь

Немецкий коуч не рассчитывает на Иньяки Пенью, Ансу Фати и Пабло Торре

Екатерина Усик: «Это были последние деньги Александра. Жаль его»
Бокс | 17.03.2025, 07:41
Екатерина Усик: «Это были последние деньги Александра. Жаль его»
Екатерина Усик: «Это были последние деньги Александра. Жаль его»
Любительский клуб из Львовской области может попасть в Первую лигу
Футбол | 17.03.2025, 12:57
Любительский клуб из Львовской области может попасть в Первую лигу
Любительский клуб из Львовской области может попасть в Первую лигу
«Знаете, что нужно Довбику?» Раньери – о матче, где Артем стал героем
Футбол | 17.03.2025, 00:20
«Знаете, что нужно Довбику?» Раньери – о матче, где Артем стал героем
«Знаете, что нужно Довбику?» Раньери – о матче, где Артем стал героем
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Боссы Ман Сити указали на дверь Гвардиоле. Его заменит легенда Барселоны
Боссы Ман Сити указали на дверь Гвардиоле. Его заменит легенда Барселоны
17.03.2025, 03:45 3
Футбол
Промоутер Дюбуа отреагировал на то, что Усику приказали драться с Паркером
Промоутер Дюбуа отреагировал на то, что Усику приказали драться с Паркером
15.03.2025, 09:28
Бокс
Такого никогда не было. Тренер принял неожиданное решение по Забарному
Такого никогда не было. Тренер принял неожиданное решение по Забарному
15.03.2025, 22:16
Футбол
Супервариант для Артема. Рома готова обменять Довбика в европейский гранд
Супервариант для Артема. Рома готова обменять Довбика в европейский гранд
16.03.2025, 13:30 9
Футбол
Екатерина УСИК: «Я не хочу, чтобы у меня было так, как у Милевского»
Екатерина УСИК: «Я не хочу, чтобы у меня было так, как у Милевского»
16.03.2025, 09:17 6
Футбол
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы не выйдем на матч, если такое еще раз произойдет»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы не выйдем на матч, если такое еще раз произойдет»
15.03.2025, 23:15 6
Футбол
УСИК: «Сказали, что мой ребенок мертв. Я вас на ноль умножу»
УСИК: «Сказали, что мой ребенок мертв. Я вас на ноль умножу»
17.03.2025, 04:23 1
Бокс
Первая ракетка Соболенко проиграла финал супертурнира в Индиан-Уэллс
Первая ракетка Соболенко проиграла финал супертурнира в Индиан-Уэллс
16.03.2025, 22:20 28
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем