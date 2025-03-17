ОФИЦИАЛЬНО. Известна дата перенесенного матча между Барселоной и Осасуной

Стала известна дата проведения перенесенного матч 27-го тура Ла Лиги между каталонской «Барселоной» и «Осасуной».

Встречу двух испанских коллективов пройдет 27 марта.

Матч должен был пройти 8 марта в 22:00 по киевскому времени, но из-за смерти врача «сине-гранатовых» игроки попросили перенести встречу.

После 27 сыгранных матчей «Барселона» идет на 1-м месте турнирной таблицы, имея в своем активе 60 очков. «Осасуна» с 33 очками расположилась на 14-й позиции.

Ранее сообщалось о том, что полузащитник «Барселоны» и сборной Испании получил повреждение.