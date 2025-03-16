WTA16 марта 2025, 22:20 |
1121
11
Первая ракетка Соболенко проиграла финал супертурнира в Индиан-Уэллс
Арина Соболенко уступила Мирре Андреевой в трех сетах
16 марта 2025, 22:20 |
1121
11
16 марта состоялся финальный матч на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
Первая ракетка мира Арина Соболенко проиграла Мирре Андреевой в трех сетах за 2 часа и 6 минут.
WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. Финал
Арина Соболенко [1] – Мирра Андреева [9] – 6:2, 4:6, 3:6
Это была шестая встреча соперниц. Счет 4:2 в пользу Арины.
Андреева выиграла 12-й матч подряд. До И-У Мирра стала победительницей соревнований WTA 1000 в Дубае.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 16 марта 2025, 00:31 1
Александр рассказал об общении с людьми
Биатлон | 16 марта 2025, 17:04 11
Фанаты ждали другого результата
Футбол | 15.03.2025, 22:16
Теннис | 16.03.2025, 03:43
Футбол | 16.03.2025, 13:30
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
15.03.2025, 18:28 23
15.03.2025, 12:51 3
15.03.2025, 00:21 2
15.03.2025, 23:15 6
15.03.2025, 03:45 3
15.03.2025, 07:51 13
15.03.2025, 03:26
15.03.2025, 13:18 27
Переможниця турніру❗
Раді ми вітати Мірру!
Приєднуюсь до пиру!
🎉🥳🥂🥂🥂 😊
Зірка юна, справді висхідна!🌠
Вже і для Аріни - непрохідна!
Родом із граду на річці Єнісей!
Завоювала вже Другий трофей!
🎉🎉🎉🏆🏆 😊