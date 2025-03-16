Первая ракетка Соболенко проиграла финал супертурнира в Индиан-Уэллс

16 марта состоялся финальный матч на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

Первая ракетка мира Арина Соболенко проиграла Мирре Андреевой в трех сетах за 2 часа и 6 минут.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. Финал

Арина Соболенко [1] – Мирра Андреева [9] – 6:2, 4:6, 3:6

Это была шестая встреча соперниц. Счет 4:2 в пользу Арины.

Андреева выиграла 12-й матч подряд. До И-У Мирра стала победительницей соревнований WTA 1000 в Дубае.