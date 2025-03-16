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  4. Первая ракетка Соболенко проиграла финал супертурнира в Индиан-Уэллс
WTA
16 марта 2025, 22:20 |
1121
11

Первая ракетка Соболенко проиграла финал супертурнира в Индиан-Уэллс

Арина Соболенко уступила Мирре Андреевой в трех сетах

16 марта 2025, 22:20 |
1121
11
Первая ракетка Соболенко проиграла финал супертурнира в Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine

16 марта состоялся финальный матч на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

Первая ракетка мира Арина Соболенко проиграла Мирре Андреевой в трех сетах за 2 часа и 6 минут.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. Финал

Арина Соболенко [1] – Мирра Андреева [9] – 6:2, 4:6, 3:6

Это была шестая встреча соперниц. Счет 4:2 в пользу Арины.

Андреева выиграла 12-й матч подряд. До И-У Мирра стала победительницей соревнований WTA 1000 в Дубае.

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Арина Соболенко Мирра Андреева WTA Индиан-Уэллс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 11
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mevast
Грала 1 ракетка в стилі Даяни. Неприпустимо багато помилок.
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+2
Sit Simurg
Перший сет вона просто пристосовувалась (Соболь теж вміє грати) .. Але рівень різний .. Це видно вже зараз  ..
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+1
Nba37
Этот бройлер выиграл  второй 1000 , что тут нечистое творится, не может эта мирковидная так играть, недавно проигрывала Шрамковой, а тут меньше,чем за месяц переиграть сильнейших 
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0
anacreon
Адміністрація - у вас тут русня тусить в коментарях. Баньте.
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0
🎾❤️
Знов сусідка із Сибіру❗
Переможниця турніру❗
Раді ми вітати Мірру!
Приєднуюсь до пиру!
🎉🥳🥂🥂🥂 😊
Зірка юна, справді висхідна!🌠
Вже і для Аріни - непрохідна!
Родом із граду на річці Єнісей!
Завоювала вже Другий трофей!
🎉🎉🎉🏆🏆 😊
Ответить
-1
serhiy
Шобло-Йобло .
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
pawa
Я ще раніше казав, що на тенісному небосхилі засяяла нова яскрава зірка,  ім'я якої - Мірра Андреєва! 17 років дівчині - а вона буквально виносить з корту всіх підряд! А мене мінусували, мовляв, вона рашистка... 
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-2
Показать Скрыть 1 ответ
1812
17 летняя русская девчушка просто жжет, никаких авторитетов, всё по нарастающей, питисоттысячник, тысячник, похоже и Большой шлем не за горами 
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-6
Ukropsalo
Фантастическая Мирра! 
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-7
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