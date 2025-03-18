Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Он заменит Салаха. Ливерпуль нацелился на фаворита ЗМ, и это не Мбаппе
Англия
18 марта 2025, 13:26 |
923
0

Он заменит Салаха. Ливерпуль нацелился на фаворита ЗМ, и это не Мбаппе

Рафинья может продолжить карьеру в АПЛ

18 марта 2025, 13:26 |
923
0
Он заменит Салаха. Ливерпуль нацелился на фаворита ЗМ, и это не Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

Английский «Ливерпуль» интересуется бразильским вингером каталонской «Барселоны» Рафиньей, сообщает испанское издание todofihajes.

По информации источника, «красные» видят в 28-летнем футболисте замену для Мохамеда Салаха, который, скорее всего, летом перейдет в один из клубов Саудовской Аравии.

В сезоне 2024/25 Рафинья провел 42 матча на клубном уровне, отметившись 27 забитыми мячами и 21 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.

В обновленном рейтинге претендентов на «Золотой мяч» от портала Goal.com Рафинья занимает первое место.

По теме:
Клуб УПЛ интересовался защитником месяца чемпионата Португалии. Он отказал
«Красивый футбол». Щенсны назвал главную разницу между Барсою и Ювентусом
Не Фати и Пенья. Флик дал понять игроку Барсы, что не рассчитывает на него
Барселона трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Рафинья Диас Мохамед Салах Ливерпуль
Дмитрий Вус Источник: Todofichajes.com
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Поворознюк рассказал, когда в Украине закончится война
Футбол | 17 марта 2025, 21:40 8
Поворознюк рассказал, когда в Украине закончится война
Поворознюк рассказал, когда в Украине закончится война

Президент «Ингульца» считает, что это произойдет в этом году

Экс-игрок Динамо: «Леоненко – форвард от Бога. Просто фантастика»
Футбол | 18 марта 2025, 12:36 2
Экс-игрок Динамо: «Леоненко – форвард от Бога. Просто фантастика»
Экс-игрок Динамо: «Леоненко – форвард от Бога. Просто фантастика»

Сергей Мизин расхвалил одиозного форварда

Звезда обратился к чемпиону из Украины: «Выбрось пояс и иди на пенсию»
Бокс | 18.03.2025, 09:09
Звезда обратился к чемпиону из Украины: «Выбрось пояс и иди на пенсию»
Звезда обратился к чемпиону из Украины: «Выбрось пояс и иди на пенсию»
Топовый клуб нацелился на подписание Мудрика. Тренер одобрил трансфер
Футбол | 18.03.2025, 11:57
Топовый клуб нацелился на подписание Мудрика. Тренер одобрил трансфер
Топовый клуб нацелился на подписание Мудрика. Тренер одобрил трансфер
ВИДЕО. Боксер c весом 180 кг сенсационно одолел непобежденного фаворита
Бокс | 17.03.2025, 18:35
ВИДЕО. Боксер c весом 180 кг сенсационно одолел непобежденного фаворита
ВИДЕО. Боксер c весом 180 кг сенсационно одолел непобежденного фаворита
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Слот после провала от ПСЖ указал на дверь пятерым игрокам Ливерпуля
Слот после провала от ПСЖ указал на дверь пятерым игрокам Ливерпуля
17.03.2025, 01:35 2
Футбол
«Знаете, что нужно Довбику?» Раньери – о матче, где Артем стал героем
«Знаете, что нужно Довбику?» Раньери – о матче, где Артем стал героем
17.03.2025, 00:20 6
Футбол
Тибо КУРТУА: «Это неуважение к Реалу»
Тибо КУРТУА: «Это неуважение к Реалу»
16.03.2025, 08:20 8
Футбол
Ломаченко впервые за долгое время появился на публике. Вернулся в Украину
Ломаченко впервые за долгое время появился на публике. Вернулся в Украину
17.03.2025, 00:58 6
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Нет, он не сможет победить, не согласится на реванш»
Тайсон ФЬЮРИ: «Нет, он не сможет победить, не согласится на реванш»
17.03.2025, 09:01 3
Бокс
Уехал в Киев. Кобин покинул расположение Ингульца
Уехал в Киев. Кобин покинул расположение Ингульца
16.03.2025, 21:19 2
Футбол
Первая ракетка Соболенко проиграла финал супертурнира в Индиан-Уэллс
Первая ракетка Соболенко проиграла финал супертурнира в Индиан-Уэллс
16.03.2025, 22:20 28
Теннис
ВИДЕО. Как Довбик забил 15-й гол в сезоне в матче Рома – Кальяри
ВИДЕО. Как Довбик забил 15-й гол в сезоне в матче Рома – Кальяри
16.03.2025, 18:31 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем