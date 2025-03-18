Он заменит Салаха. Ливерпуль нацелился на фаворита ЗМ, и это не Мбаппе

Английский «Ливерпуль» интересуется бразильским вингером каталонской «Барселоны» Рафиньей, сообщает испанское издание todofihajes.

По информации источника, «красные» видят в 28-летнем футболисте замену для Мохамеда Салаха, который, скорее всего, летом перейдет в один из клубов Саудовской Аравии.

В сезоне 2024/25 Рафинья провел 42 матча на клубном уровне, отметившись 27 забитыми мячами и 21 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.

В обновленном рейтинге претендентов на «Золотой мяч» от портала Goal.com Рафинья занимает первое место.