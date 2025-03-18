Оболонь проводит спарринг с Эпицентром. Стартовые составы

В чемпионате УПЛ наступила пауза, связанная с матчами сборных. Для поддержания игровой формы команды проводят контрольные матчи. «Оболонь» сыграет с «Эпицентром», который продолжает подготовку ко второй части сезона.

«Оболонь» после зимней паузы начала с победы над «Ворсклой» (1:0). Затем последовала ничья с «Полесьем» (0:0), а также поражения от «Зари» (1:2) и «Александрии» (0:4). В турнирной таблице УПЛ подопечные Сергея Шищенко занимают 14 место.

В первой части чемпионата «Эпицентр» в 14 матчах набрал 29 очков (8 побед, 5 ничьих и 1 поражение). Команда лидирует в турнирной таблице Первой лиги и является одним из основных претендентов на повышение в классе.

Ранее сообщалось, что готовясь к игре с чемпионом Украины, «Оболонь» проведет два спарринга.