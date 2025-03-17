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Украина. Премьер лига
17 марта 2025, 22:57 | Обновлено 17 марта 2025, 23:07
94
0

Готовясь к игре с чемпионом Украины, Оболонь проведет два спарринга

Олег Слободян восстановился после травмы

17 марта 2025, 22:57 | Обновлено 17 марта 2025, 23:07
94
0
Готовясь к игре с чемпионом Украины, Оболонь проведет два спарринга
ФК Оболонь

Как стало известно Sport.ua, киевская «Оболонь» 15 марта, первой среди команд УПЛ, возобновила тренировочный процесс.

Пивовары во время паузы в чемпионате проведут два контрольных матча: 18 марта – с лидером группы «Чемпионская» Первой лиги – «Эпицентром», а также 23 марта – с луганской «Зарей».

Поединок 21-го тура с «Александрией» пропустил один из лидеров Оболони Олег Слободян, но вскоре он уже вернется в игру.

«Оболонь» имеет 18 очков и занимает 14-е место в УПЛ, в следующем туре киевская команда 29 марта сыграем с чемпионом Украины – донецким «Шахтером».

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Оболонь Киев инсайд товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Олег Слободян Оболонь - Шахтер Шахтер Донецк Эпицентр Каменец-Подольский Заря Луганск Оболонь - Заря
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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