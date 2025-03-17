Готовясь к игре с чемпионом Украины, Оболонь проведет два спарринга

Как стало известно Sport.ua, киевская «Оболонь» 15 марта, первой среди команд УПЛ, возобновила тренировочный процесс.

Пивовары во время паузы в чемпионате проведут два контрольных матча: 18 марта – с лидером группы «Чемпионская» Первой лиги – «Эпицентром», а также 23 марта – с луганской «Зарей».

Поединок 21-го тура с «Александрией» пропустил один из лидеров Оболони Олег Слободян, но вскоре он уже вернется в игру.

«Оболонь» имеет 18 очков и занимает 14-е место в УПЛ, в следующем туре киевская команда 29 марта сыграем с чемпионом Украины – донецким «Шахтером».