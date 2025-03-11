Шоу одной команды. Александрия не почувствовала сопротивления Оболони

Киевскую «Оболонь» на гостевой матч против «Александрии» вывел не Сергей Шищенко, а его помощник Николай Гибалюк. Главный тренер «пивоваров» мог лишь наблюдать за действиям подопечных со стороны по причине своей дисквалификации. В свою очередь, наставник «Александрии» Руслан Ротань был на своем посту и это однозначно было на руку хозяевам поля, которые в чемпионской борьбе с «Динамо» и «Шахтером» даже не могли думать об очковом недоборе в предстоящем поединке.

Матч начался атаками киевлян, что удивило. Показалось, будто они захотели, чтобы их наставник увидел со стороны нечто особенное, чего с тренерской скамейки еще не видел. Впрочем, это лишь так показалось. Активность «пивоваров» продолжалась недолго и примерно с 10-й минуты игра пошла исключительно под диктовку «горожан». Тем более, что они свое доминировали старались наращивать планомерно и это у них хорошо получалось. Как следствие, игроки «Оболони» стали много ошибаться и уже на 13-й минуте «Александрия» вышла вперед. Филиппов буквально с одного метра переправил мяч в цель после прострела от Шепелева. 1:0.

Гости не смогли прийти в себя, а мяч во второй раз побывал в их воротах. На 16-й минуте гол забил Безерра, чему предшествовал розыгрыш углового. 2:0 – комфортный перевес александрийцев уже в дебюте поединка гарантировал им относительно спокойное дальнейшее развитие событий. Но они не стали сушить игру.

Удерживая кураж и действуя с азартом, подопечные Ротаня умело вели игру дальше, разнообразно атаковали и много созидали. Немудрено, что на 44-й минуте они довели свое преимущество до крупного. Филиппов после паса от Калюжного оформил дубль, забив свой 10-й гол в нынешней УПЛ.

УПЛ

3:0! Вторая половина поединка была формальностью. В принципе, ее можно было и не проводить, но Регламент подобного не предполагал. Второй тайм встречи стал продолжением первого тайма – александрийцы также доминировали, играли в свое удовольствие, а «пивовары» временами выглядели очень даже беспомощно. Взять хотя бы ситуацию возле их ворот, возникшую на 53-й минуте. Игроки «Оболони» позволили хозяевам в одной атаке нанести по воротам Федоривского, наверное, пять, если не шесть, прицельных ударов, включая феноменальный выстрел Шабанова ножницами в падении через себя. То, что гол не состоялся, стало лишь следствием огромного везения для гостей.

Впрочем, от еще одной неприятности киевлянам все же уйти не удалось, и под самый занавес игры «Александрия» забила четвертый гол в поединке. Его автором стал француз Ндика Матам, который до этого в УПЛ еще не забил. Ему удался точный и эффектный удар слету из-за пределов штрафной.

4:0 – команда Руслана Ротаня, имея уже 47 очков, остается второй в турнирной таблице сезона. Лидирует, напомним, «Динамо», у которого 50 пунктов, но и одна игра в запасе. «Оболонь» идет на 13-й позиции с 18 пунктами.

УПЛ

Наши оценки:

«Александрия» (замены): Ващенко – 6,0, Матеус – 6,0, Ндика – 7,0, Беляев – б/о, Кулаков – б/о.

«Оболонь» (замены): Прокопенко – 5,5, Грисьо – 5,5, Мороз – 5,5, Теслюк – б/о, Ломницкий – б/о.

Украинская Премьер-лига. 21-й тур

«Александрия» – «Оболонь» - 4:0

Голы: Филиппов, 13, 44, Безерра, 16, Ндика, 90

Предупреждение: Калюжный, 61

«Александрия»: Ермаков – Мартынюк, Шабанов, Кампуш, Кравченко – Шепелев (Беляев, 75), Калюжный (Ващенко, 64), Мишнев (Матеус, 64) – Цара (Ндика, 64), Филиппов (Кулаков, 75), Безерра.

«Оболонь»: Федоровский – Стасюк, Дубко, Приймак, Карась (Грисьо, 59) – Витенчук (Мороз, 59), Курко (Ломницкий, 80) – Суханов (Теслюк, 75), Груша, Близниченко (Прокопенко, 59) – Устименко.

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон).

Стадион: КСК «Ника» (Александрия).

Удары (в створ): 22 (11) – 6 (1)

Угловые: 9 – 2

Оффсайды: 1 – 2.

АЛЕКСАНДРИЯ - ОБОЛОНЬ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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