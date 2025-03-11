Во вторник, 11 марта, в Александрии на стадионе КСК «Ника» состоится матч двадцать первого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Александрия» и киевская «Оболонь». Стартовый свисток рефери Игоря Пасхала из Херсона прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Александрия



Когда команда Руслана Ротаня проиграла донецкому «Шахтеру» в позапрошлом туре на «Арене Львов» (0:3), казалось, что для «полиграфов» позиция над «горняками» в турнирной таблице будет лишь делом времени. Но поскольку коллектив Марино Пушича все еще не может твердо стоять на ногах, «Александрия» получила второй шанс оторваться до преследователей на более безопасную дистанцию, чем благополучно воспользовалась минувшими выходными, обыграв ковалевский «Колос» (1:0).

Это открывает для команды Ротаня действительно много возможностей на ближайшее время. Игры против «Динамо» и «Шахтера» в чемпионате в обоих кругах остались позади, поэтому в заочной конкуренции «полиграфы» должны чувствовать себя куда более комфортно, нежели ранее. Конечно, впереди еще есть встреча против «горняков» в Кубке Украины, но заострять на этом внимание в преддверии международной паузы просто не имеет никакого смысла.

Куда важнее сейчас для «Александрии» качественно выйти после международной паузы, так как даже в матче против безумно слабого в плане атаки «Колоса» один забитый мяч – это совершенно несерьезно. Там более, что позади осталась еще и очень спорная победа над «Зарей» (2:1), успех против которой даже комитет арбитров поставил под сомнение. До «Динамо» все еще остается шесть очков – не так уж и много, но и совершенно не мало, тогда как от «Шахтера» отрыв составляет четыре пункта, без учета перенесенного матча «горняков» против «Кривбасса», но если команда Пушича и дальше будет продолжать в таком же темпе, то эти четыре окажутся значительно больше шести, вопреки арифметике.

Оболонь



У киевской «Оболони» тем временем в разгаре своя отдельная гонка. И вновь – за выживание в «элитном» дивизионе. Клуб крутится, как может, но с ограниченным ресурсом даже в нашем футболе далеко забраться не получится. Вот и выходит, что далеко не самая последняя по уровню игру команда Сергея Шищенка сейчас балансирует на грани между опасной и менее опасной зонами. Куда наклонится в итоге чаша весов с «пивоварами»?

Начиналась вторая часть сезона для «Оболони» при этом неплохо – с победы над «Ворсклой» (1:0), которую затем не смогло одолеть «Динамо» (1:1), что также о чем-то свидетельствует. Затем была ничья против «Полесья» (0:0) – тоже довольно неплохо, так как этим в текущем сезоне не может похвастаться даже «Шахтер». А вот поражение от «Зари» (1:2) – тут уже без вопросов, игра на чужом поле киевлянам не удалась.

На этот раз команда Шищенка впервые в 2025 году покинет пределы столицы, что для нее также является испытанием незаурядным. В начале сезона очки в гостях постоянно ускользали от «пивоваров», но к концу года ситуация в этом плане значительно улучшилась, и поражение от «Зари» стало лишь первым за последние пять гостевых матчей для «Оболони». Почти половина от общего количества очков в этом сезоне – и это также надо учитывать. Однако, в этот раз киевлянам не поможет капитан Руслан Черненко в центре поля и, собственно, главный тренер в технической зоне из-за дисциплинарных взысканий. Задача усложняется в разы.

История встреч



Футбольные пути «Александрии» и «Оболони» ранее пересекались 3 раза в рамках Премьер-лиги. Наблюдается перевес по количеству побед со стороны «полиграфов» – 1 успешная игра, а еще 2 матча завершились вничью. Разница голов – 5:2. Крупнейшая победа «Александрии» – 3:0 (2024). Команды последний раз играли между собой в сентябре прошлого года, когда на стадионе «Оболонь-Арена» голов мы не увидели (0:0).

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 42-летний Игорь Пасхал из Херсона, который на своем счету имеет уже 96 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Станислав Марулин и Денис Сердюк, а резервным арбитром отработает Евгений Цибулько. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Александром Каленовым и Михаилом Райдой. У Пасхала есть опыт проведения матчей с участием «Александрии» – 12 побед, две ничьих и 3 поражения, тогда как с «Оболонью» он пересекался 9 раз – 3 победы, 1 ничья и 5 поражений.

Ориентировочные составы



«Александрия»: Ермаков – Мартынюк, Шабанов, Кампуш, Скорко – Шепелев, Калюжный, Мишнев – Цара, Филиппов, Безерра.

«Оболонь»: Федоривский – Суханов, Карась, Приймак, Стасюк – Витенчук – Близниченко, Мороз, Груша, Ильин – Устименко.