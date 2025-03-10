Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александрия – Оболонь. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Александрия
11.03.2025 13:00 - : -
Оболонь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
10 марта 2025, 22:47 | Обновлено 10 марта 2025, 22:48
34
0

Александрия – Оболонь. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 21-го тура Украинской Премьер-лиги

10 марта 2025, 22:47 | Обновлено 10 марта 2025, 22:48
34
0
Александрия – Оболонь. Текстовая трансляция матча
УПЛ

Во вторник, 11-го марта, состоится поединок 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Александрия» и киевская «Оболонь». Матч пройдет в Александрии, на поле стадиона КСК «Ника», начало в 13:00.

Команда Руслана Ротаня в прошлом туре частично компенсировала поражение от «Шахтера» (0:3) за счет собственной победы над «Колосом» (1:0) и очередной осечки «горняков», а теперь имеет шанс вновь начать победную серию. Однако против коллектива Сергея Шищенко не было просто ни одной команде в 2025 году, пусть и победы «пивоварам» все также даются с большим трудом.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Оболонь», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Александрия
11 марта 2025 -
13:00
Оболонь
ТМ 2 2.13 Сделать ставку
По теме:
Динамовцы запретили шестерым игрокам Зари сыграть против киевлян
ШЕВЧЕНКО: «Мне звонил Срна, но после этого я трубку не брал»
Динамо – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Александрия Оболонь Киев Александрия - Оболонь чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин накричал на легенду Реала в раздевалке. Что случилось?
Футбол | 10 марта 2025, 08:24 8
Лунин накричал на легенду Реала в раздевалке. Что случилось?
Лунин накричал на легенду Реала в раздевалке. Что случилось?

Украинский вратарь был недоволен действиями своих партнеров по команде

Динамо открыто к уходу своего капитана
Футбол | 10 марта 2025, 20:47 13
Динамо открыто к уходу своего капитана
Динамо открыто к уходу своего капитана

Киевляне рассматривают уход Виталия Буяльского

Сыграет ли Цыганков? Известен состав Жироны на каталонское дерби
Футбол | 10.03.2025, 21:05
Сыграет ли Цыганков? Известен состав Жироны на каталонское дерби
Сыграет ли Цыганков? Известен состав Жироны на каталонское дерби
«В этом плане я никто». Шевченко прокомментировал развод легенды Шахтера
Футбол | 10.03.2025, 12:46
«В этом плане я никто». Шевченко прокомментировал развод легенды Шахтера
«В этом плане я никто». Шевченко прокомментировал развод легенды Шахтера
Александр УСИК: «У него нет никакой силы»
Бокс | 10.03.2025, 02:10
Александр УСИК: «У него нет никакой силы»
Александр УСИК: «У него нет никакой силы»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Конфликт в сборной Бельгии. Игроки недовольны возвращением Куртуа
Конфликт в сборной Бельгии. Игроки недовольны возвращением Куртуа
09.03.2025, 15:56 3
Футбол
Бывший украинский футболист погиб при исполнении боевого задания
Бывший украинский футболист погиб при исполнении боевого задания
08.03.2025, 17:20 25
Футбол
Долгожданный подиум. Украина заняла третье место в мужской эстафете КМ
Долгожданный подиум. Украина заняла третье место в мужской эстафете КМ
09.03.2025, 16:07 34
Биатлон
Гвардиола выгоняет самого дорогого игрока Ман Сити. Ему нашли новый клуб
Гвардиола выгоняет самого дорогого игрока Ман Сити. Ему нашли новый клуб
08.03.2025, 18:42 9
Футбол
Вместо Лунина и Трубина. В лагерь сборной Украины вызовут 2 киперов из УПЛ
Вместо Лунина и Трубина. В лагерь сборной Украины вызовут 2 киперов из УПЛ
09.03.2025, 13:10 12
Футбол
Помог добыть победу. Известна оценка Лунина за матч с Райо Вальекано
Помог добыть победу. Известна оценка Лунина за матч с Райо Вальекано
09.03.2025, 19:46 24
Футбол
«Даниэль очень разочарован». Отец Дюбуа назвал следующего соперника сына
«Даниэль очень разочарован». Отец Дюбуа назвал следующего соперника сына
10.03.2025, 01:18 3
Бокс
Свитолина переиграла 14-ю ракетку мира на большом турнире в Индиан-Уэллс
Свитолина переиграла 14-ю ракетку мира на большом турнире в Индиан-Уэллс
10.03.2025, 01:36 12
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем