Во вторник, 11-го марта, состоится поединок 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Александрия» и киевская «Оболонь». Матч пройдет в Александрии, на поле стадиона КСК «Ника», начало в 13:00.

Команда Руслана Ротаня в прошлом туре частично компенсировала поражение от «Шахтера» (0:3) за счет собственной победы над «Колосом» (1:0) и очередной осечки «горняков», а теперь имеет шанс вновь начать победную серию. Однако против коллектива Сергея Шищенко не было просто ни одной команде в 2025 году, пусть и победы «пивоварам» все также даются с большим трудом.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Оболонь», за которой можно следить в украинской версии сайта.