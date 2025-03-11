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Украина. Премьер лига
11 марта 2025, 16:10 | Обновлено 11 марта 2025, 16:11
606
0

Александрия – Оболонь – 4:0. Дубль Филиппова. Видео голов и обзор

11 марта прошел матч чемпионата Украины

11 марта 2025, 16:10 | Обновлено 11 марта 2025, 16:11
606
0
Александрия – Оболонь – 4:0. Дубль Филиппова. Видео голов и обзор
УПЛ

Во вторник, 11 марта, состоялся матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились «Александрия» и киевская «Оболонь».

Поединок прошел на стадионе «Ника» в Александрии. Победу со счетом 4:0 одержала команда хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживал матч арбитр Игорь Пасхал из Херсона.

Украинская Премьер-лига, 21-й тур. 11 марта

Александрия – Оболонь – 4:0

Голы: Филиппов, 13, 44, Безерра, 16, Матам, 90

Видеообзор матча

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чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Александрия - Оболонь видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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