Украина. Премьер лига11 марта 2025, 16:10 | Обновлено 11 марта 2025, 16:11
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Александрия – Оболонь – 4:0. Дубль Филиппова. Видео голов и обзор
11 марта прошел матч чемпионата Украины
11 марта 2025, 16:10 | Обновлено 11 марта 2025, 16:11
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Во вторник, 11 марта, состоялся матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились «Александрия» и киевская «Оболонь».
Поединок прошел на стадионе «Ника» в Александрии. Победу со счетом 4:0 одержала команда хозяев.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Обслуживал матч арбитр Игорь Пасхал из Херсона.
Украинская Премьер-лига, 21-й тур. 11 марта
Александрия – Оболонь – 4:0
Голы: Филиппов, 13, 44, Безерра, 16, Матам, 90
Видеообзор матча
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