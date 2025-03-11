Александрия – Оболонь – 4:0. Дубль Филиппова. Видео голов и обзор

Во вторник, 11 марта, состоялся матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились «Александрия» и киевская «Оболонь».

Поединок прошел на стадионе «Ника» в Александрии. Победу со счетом 4:0 одержала команда хозяев.

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Обслуживал матч арбитр Игорь Пасхал из Херсона.

Украинская Премьер-лига, 21-й тур. 11 марта

Александрия – Оболонь – 4:0

Голы: Филиппов, 13, 44, Безерра, 16, Матам, 90

Видеообзор матча