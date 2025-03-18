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Украина. Премьер лига
18 марта 2025, 15:36 |
126
0

Забили пять мячей. Оболонь и Эпицентр провели спарринг

Представители УПЛ и Первой лиги сыграли контрольный матч

18 марта 2025, 15:36 |
126
0
Забили пять мячей. Оболонь и Эпицентр провели спарринг
ФК Эпицентр

В чемпионате УПЛ продолжается пауза, связанная с матчами сборных. Для поддержания игровой формы команды проводят контрольные матчи. «Оболонь» сыграла с «Эпицентром», который продолжает подготовку ко второй части сезона.

«Оболонь» после зимней паузы начала с победы над «Ворсклой» (1:0). Затем последовала ничья с «Полесьем» (0:0), а также поражения от «Зари» (1:2) и «Александрии» (0:4). В турнирной таблице УПЛ подопечные Сергея Шищенко занимают 14 место.

В первой части чемпионата «Эпицентр» в 14 матчах набрал 29 очков (8 побед, 5 ничьих и 1 поражение). Команда лидирует в турнирной таблице Первой лиги и является одним из основных претендентов на повышение в классе.

«Оболонь» вышла вперед на 9-й минуте. Автором первого забитого мяча в матче стал Василий Курко. На 23-й минуте Андрей Ломницкий увеличил преимущество киевского клуба, но Андрей Липовуз практически сразу один мяч отыграл.

После перерыва команды обменялись забитыми мячами. На гол Ростислава Таранухи «Эпицентр» ответил точным ударом Максима Процива.

Контрольный матч. 18 марта

«Оболонь» – «Епицентр» – 3:2

Голы: Курко, 9, Ломницкий, 23, Тарануха, 51 – Липовуз, 24, Процив, 60.

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товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Оболонь Киев стартовые составы контрольные матчи УПЛ Эпицентр Каменец-Подольский Андрей Липовуз Ростислав Тарануха Василий Курко
Сергей Турчак Источник: ФК Оболонь
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