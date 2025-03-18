Младен БАРТУЛОВИЧ: «Я надеюсь, Хорватия достойно сыграет против Франции»
Младен верит в успех своей сборной
Главный тренер луганской «Зари» Младен Бартулович поделился ожиданиями от матча национальной сборной Хорватии против Франции в плей-офф Лиги наций.
– Очень интересные матчи нас ждут на уровне сборных. В Лиге наций сыграют Хорватия и Франция. Ваш прогноз на эти поединки?
– Трудно делать какие-то прогнозы на такие игры с таким сильным соперником. Но я буду надеяться, что Хорватия сыграет достойно в этих матчах и сможет обыграть французов. Я верю, что нам это по силам сделать, несмотря на высокий уровень соперника.
Уже 20 марта, в четверг сборная Хорватии проведет домашний матч против Франции. В воскресенье, 23 марта, состоится ответный матч во Франции.
Ранее Младен Бартулович поделился ожиданиями от матча Украины против Бельгии в Лиге наций.
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