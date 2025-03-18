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  4. Младен БАРТУЛОВИЧ: «Я надеюсь, Хорватия достойно сыграет против Франции»
Лига наций
18 марта 2025, 12:11 |
105
1

Младен БАРТУЛОВИЧ: «Я надеюсь, Хорватия достойно сыграет против Франции»

Младен верит в успех своей сборной

18 марта 2025, 12:11 |
105
1
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Я надеюсь, Хорватия достойно сыграет против Франции»
Getty Images/Global Images Ukraine. Младен Бартулович

Главный тренер луганской «Зари» Младен Бартулович поделился ожиданиями от матча национальной сборной Хорватии против Франции в плей-офф Лиги наций.

– Очень интересные матчи нас ждут на уровне сборных. В Лиге наций сыграют Хорватия и Франция. Ваш прогноз на эти поединки?

– Трудно делать какие-то прогнозы на такие игры с таким сильным соперником. Но я буду надеяться, что Хорватия сыграет достойно в этих матчах и сможет обыграть французов. Я верю, что нам это по силам сделать, несмотря на высокий уровень соперника.

Уже 20 марта, в четверг сборная Хорватии проведет домашний матч против Франции. В воскресенье, 23 марта, состоится ответный матч во Франции.

Ранее Младен Бартулович поделился ожиданиями от матча Украины против Бельгии в Лиге наций.

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Младен Бартулович сборная Хорватии по футболу сборная Франции по футболу Лига наций
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Burevestnik
після нічиєї Зорі з ДК
Буртулович для цього сайту - тренер-аналітик-супер-звізда.
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