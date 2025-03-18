18 марта на престижном турнире в Майами свою встречу проведут Юлия Стародубцева (WTA 108) и Наоми Осака (WTA 61). Начало игры запланировано на 18:30 по киевскому времени.

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Юлия Стародубцева

До этого турнира у украинки были катастрофические показатели в текущем сезоне, 8 поражений в 9 противостояниях. Даже выход в основную сетку такого представительного турнира уже можно считать небольшим успехом.

В Майами Стародубцева начала с квалификации, где обыграла американку Варвару Лепченко – 5:7, 6:1, 6:1. Смогла Юлия взять реванш у опытной немки Татьяны Марии за недавнее поражение, обыграв соперницу в финале квалификации – 6:4, 6:3. Позиция вначале второй сотни не выглядит внушительно, здесь главное прогрессировать, украинке 25 лет, еще можно добиться большего в этом виде спорта.

На этом турнире Стародубцева провела разные матчи, если говорить о подаче. В первой игре только 50% поданных мячей попадали в корт с первого раза, во второй встрече этот показатель вырос до 76%. Известность соперницы немного может давить, но с другой стороны, победа в таком матче, уникальная возможность громко о себе заявить.

Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Наоми Осака

В особом представлении японская теннисистка не нуждается, она экс-первая ракетка мира и победительница четырех шлемов, причем все они были на харде. Хоть спортсменка и играет под флагом Японии, она давно проживает в США, поэтому на таком турнире будет себя чувствовать как дома.

Сезон для Осаки начался оптимистично, она дошла до финала турнира в Окленде, выиграла первый сет у Клары Таусон, после чего снялась с матча. На открытом чемпионате США спортсменка дошла до третьего круга, где проиграла первую партию на тай-брейке Белинде Бенчич, после чего снова отказалась продолжать поединок.

Свой последний матч Наоми провела на Индиан-Уэллс, где в первой игре уступила не самой опасной колумбийке Осорио Серрано – 4:6, 4:6. Японка не может показывать свой максимум из-за проблем со здоровьем. О чем говорить, если два проигранных матча из трех в этом сезоне, были из-за того, что теннисистка не могла завершить встречу.

Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака

Прогноз

Для большинства фанатов этот матч будет интереснее из-за Осаки, но мы верим и болеем за Юлию.

Да, украинка не в лучшей форме, считается большим андердогом этой пары, однако, не все идеально и у японки, интрига тут может присутствовать. Спортсменки ранее не пересекались, так как Стародубцева не играла на таком топ-уровне.

Рискну предположить, что здесь зайдет ставка тотал больше 19 геймов. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.76.