Чернополосица туринских «зебр»: куча работы для Тьяго Мотты

«Нам нужно совершенствоваться в управлении трудностями, потому что при первой же сложной ситуации нам трудно реагировать, и это произошло сегодня», – слова наставника «Юве» Тьяго Мотты на пресс-конференции после матча во Флоренции. «Ювентус» не реагирует на удары, а это – серьезный сигнал», – слова Алессандро Дель Пьеро, сказанные легендой бело-черных примерно в то же время.

Помните, как команда, возглавляемая Тьяго Моттой, начинала текущий сезон? Долгое время шла без пропущенных мячей, еще более длительный период без поражений. Пресса тогда не могла налюбоваться обороной бьянко-нери, однако осторожно начинала критиковать нападение: мол, нет стабильности. И действительно, 3:0 сменяли 0:0. Изредка атака демонстрировала мощь, а иногда была беспомощной. Уйма ничьих, словно у крайне осторожного гроссмейстера, поначалу вызывала не столько острые выпады, сколько иронию: мол, «Синьора» уж слишком миролюбива, что важно в условиях напряженной ситуации в мире.

В дальнейшем течение бело-черного сезона испытало турбулентность. Как будто и были в нем яркие победы над «Манчестер Сити» и «Интером», но в целом и оборона стала ошибаться, и проблемы в нападении обострились. И вот – вторая половина сезона, новый календарный год. Здесь неудачи стали наслаиваться одна на другую в разных турнирах. Сначала – вылет из Лиги чемпионов. Хотя ПСВ не выглядел непроходимым барьером, ведь в начале сезона в том же турнире «Старая Синьора» играючи управилась с эйндновенцами, а здесь была обессиленной. В дальнейшем – вылет из Кубка Италии (а «Юве» был действующим обладателем трофея, наследие Массимилиано Аллегри). Можно, конечно, винить формулу турнира, которая не предусматривает дополнительного времени на ранних этапах, и после паритета в основное время соперникам предлагается сразу бить пенальти. Безусловно, такой регламент усиливает вероятность случайности. Однако по факту бело-черные не смогли справиться в основное время на своем поле с «Эмполи» (с «Эмполи», Карл!), который плетется в конце турнирной таблицы Серии А. И фаны, которые до того не спешили налагать клеймо неудачника на Тьяго Мотту, начали понемногу роптать на безыдейность тактических построений нового тренера (кто-то походя припоминал и неудачу в Суперкубке Италии на старте 2025-го).

И вот имеем: два подряд сухих фиаско в поединках с «Аталантой» и «Фиорентиной» взбудоражили фанатский люд в бело-черных шарфах: поливать сквернословьем тренера «Юве» начали что есть мочи. В чем же причина неудач самого титулованного клуба Италии?

Getty Images/Global Images Ukraine. Тьяго Мотта

Нехватка тренерского суперклубного опыта у Тьяго Мотты? Эта причина лежит на поверхности. «Если ты ошибаешься в «Юве», ты ошибаешься вдвойне!» – фраза из автобиографической книги Джанлуиджи Буффона – хорошая иллюстрация проблем туринских неофитов. И если побыстрее это поймешь, то поскорее станешь на путь исправления. Похоже, Тьяго Мотта в определенной степени мыслями еще находится в «Болонье», в плену менее амбициозных, чем у «Юве» целей. Хотя горькая ирония судьбы: именно «Болонья» после туринского фиаско во Флоренции обошла в турнирной таблице нынешнюю команду Тьяго Мотты и запрыгнула в зону Лиги чемпионов.

По-моему, важным контрапунктом стало появление в составе «Синьоры» Рандаля Коло Муани. Стартовал француз в бело-черной футболке наилучшим образом: и забивал, и отдавал, и зарабатывал опасные стандарты, и в единоборствах казался эдаким всепобедителем. Однако появление умелого конкурента повлекло за собой ревность предыдущей примы нападения – серба Душана Влаховича. И острота отношений между двумя нападающими стала рельефно проступать в каждом матче. Когда они вдвоем на поле, то видим нервную реакцию серба на неточный пас француза, в свою очередь пришельцу из ПСЖ становится как-то не по себе от славянской нахрапистости Душана. Когда на поле только Коло Муани, то Влахович наблюдает за игровым зрелищем с крайне грустным выражением на лице. Как в частном порядке сказал один из уважаемых олдовых ювентийских ультрас, став свидетелем тренировки, в команде стало куда меньше улыбок, а значит, и микроклимат изменился не к лучшему.

Getty Images/Global Images Ukraine. Рандаль Коло Муани

Другой фактор – пренебрежение молодыми итальянцами. Собственно, скептическое отношение Юве к своей молодежи мы наглядно увидели некоторое время назад, когда молодые туринцы в Юношеской лиге УЕФА играли в Киеве с молодыми динамовцами и были нещадно биты. Современный «Юве» отдал Николо Фаджоли «фиалкам», Фабио Миретти – «грифонам» (нашли они общий язык с Русланом Малиновским!), а талантливый форвард Мойзе Кин окольными путями, но все равно оказался в «Фиорентине» и радостно праздновал выдающуюся флорентийскую победу над наибольшим раздражителем для тифози «фиалок». Рефрен относительно команды на перспективу, который с начала этого сезона сопровождает «Ювентус», не выглядит ли абсурдно при таком подходе?

«Нашей целью остается выход в Лигу чемпионов, мы найдем способ вернуться на победный путь со следующего тура», – это также слова Тьяго Мотты после пощечины во Флоренции. Но не в выборе ли цели кроется проблема? «Юве» – это стиль. И здесь речь идет не только об элегантной одежде (Тьяго Мотта выглядит весьма представительно, чего уж там), а о, как формулировал Алессандро Дель Пьеро, «желании быть лучше». Более того, легенда туринского клуба отмечала: «Стиль – не право, а обязанность, истинный стиль – не внешний вид, а сущность». И, по-моему, именно сущность следует изменить «Ювентусу» Тьяго Мотты. Пока она – не чемпионская. А наличие в риторике слов «команда на перспективу», думаю, смягчает требовательность к себе у каждого из игроков.

Как там несколько лет назад писал британский исследователь футбольной истории Херби Сайкс о новом логотипе «Ювентуса»: «Он больше Джорджо Армани, чем Джорджо Кьеллини». По этому принципу нынешний «Ювентус» – это больше Алессандро Матри, чем Алессандро Дель Пьеро, если вы понимаете, о чем я. После международной паузы календарь предлагает туринцам «Дженоа» и «Рому». Как среди «грифонов», так и среди «волков» есть бывшие «ювентини», которым есть что доказывать туринскому гранду. Как свидетельствует предыдущий опыт, это незаурядный сигнал опасности для «Старой Синьоры». Сузят ли «зебры» ширину нынешней черной полосы?

Алексей РЫЖКОВ